Governo ultime notizie: Savona via o fiducia a Cottarelli, il Colle insiste

La crisi istituzionale è arrivata all’88esimo giorno; che sia quello decisivo? Infatti, sembra essersi riaperta la strada che porta al governo giallo-verde. Oggi, si svolgerà un importante incontro tra Di Maio e Salvini: il futuro dell’intesa sembra essere nelle mani del segretario leghista chiamato valutare una nuova proposta del capo politico pentastellato. Spostare Paolo Savona dal ministero dell’Economia a un’altra casella dell’eventuale esecutivo; si parla degli Esteri e degli Affari Europei.

Per il dicastero di via XX settembre, invece, in pole pare esserci l’ex vicedirettore di Banca Italia Pierluigi Ciocca; un nome, tra l’altro, molto apprezzato a Bruxelles. Secondo diversi quotidiani, ci sono ottime speranze che sia la volta buona. Infatti, il leader del Carroccio potrebbe cedere alle pressioni interne che spingono perché si eviti il ritorno alle urne in piena estate.

Governo ultime notizie: Savona via o fiducia a Cottarelli, il Colle insiste

Tuttavia, il nodo Savona potrebbe essersi risolto da solo; l’economista non è neanche a Roma: è partito per la Sardegna con la moglie. Un gesto che se non è un “passo indietro” gli somiglia molto: sa di aver perso l’appoggio di Di Maio e il sostegno del capo leghista da solo non basta per insistere sulla sua nomina.

Dunque, l’accordo è diventato di nuovo fattibile e Salvini ha il cerino in mano. Il Quirinale non ha lanciato ultimatum ufficiali per non irrigidire le posizioni. D’altra parte, sembra che Mattarella aspetterà un altro giorno ma non di più; poi farà provare Cottarelli. Il tempo è scaduto ma la rinuncia – più o meno esplicita – a Savona è il segnale che si aspettava; d’altronde, dal Colle non si è mai nascosta la preferenza un governo “politico” legittimato da una piena maggioranza parlamentare.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM