Giovanni Tria: chi é il ministro dell’economia vicino al cdx. La biografia

Giuseppe Conte è il nuovo Presidente del Consiglio italiano. Ha ricevuto l’incarico di formare il governo da Sergio Mattarella oggi giovedì 31 maggio 2018. L’accordo di governo parte da una intesa politica tra Movimento 5 Stelle e Lega. Si tratta del secondo tentativo: il primo è fallito domenica sera sul nome di Paolo Savona ministro dell’economia, non approvato dal Quirinale. Lo stesso Savona sarà, nel nuovo esecutivo, ministro delle Politiche comunitarie. Mentre il Ministro dell’Economia sarà Giovanni Tria.

Giovanni Tria, professore di Economia Politica

Chi è dunque Giovanni Tria? Giovanni Tria è nato il 28 settembre 1948 A Roma. Professore ordinario di Economia Politica e Preside della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Roma ‘Tor Vergata’. Laureato in giurisprudenza alla Sapienza nel 1971 ha una lunghissima esperienza da accademico nel campo economico. Ha affrontato, da studioso, il tema della flat tax. Proprio la flat tax è stato uno dei temi portanti della Lega che ne ha fatto un caposaldo in campagna elettorale.

Giovanni Tria, il lungo curriculum

Nella sua lunga carriera Giovanni Tria ha ricoperto moltissimi incarichi. E’ stato Presidente della SNA cioè della Scuola Nazionale dell’Amministrazione; Co-direttore del Master in Economia dello Sviluppo e Cooperazione Internazionale e Direttore del CEIS Center for Economics and International Studies dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. Inoltre è stato Membro dell’OECD Innovation Strategy Expert Advisory Group. Giovanni Tria ha collaborato sia con il quotidiano di area centrodestra Il Foglio e ha pubblicato interventi anche sul sito www.formiche.net.

Giovanni Tria, vicinanza a Renato Brunetta

Il professor Tria è stato consigliere dell’ex ministro Renato Brunetta con il quale in occasione della celebrazione dei 60 anni dei Trattati di Roma pubblicò un’analisi sul Sole 24 Ore intitolata Superare i tabù per salvare Unione ed euro con il quale si mette in evidenza la vocazione europea a trazione tedesca. Infatti nello scritto Tria individua nel surplus dell’economia del Paese tedesco un fallimento nel processo di convergenza economica fra i vari Paesi dell’area euro.

