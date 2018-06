Festa della Repubblica 2018, parata a Roma: orario tv e programma.

Sabato 2 giugno è la Festa della Repubblica 2018. Come ogni anno è in programma la parata militare lungo i Fori Imperiali a Roma, già attrezzata per la celebrazione. Sono infatti previsti eventi in altre parti d’Italia, ma il centro nevralgico della manifestazione sarà proprio nella capitale. Dove sfrecceranno nei cieli le Frecce Tricolori e ci sarà la solenne parata militare davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e alle massime cariche dello Stato. L’evento ricorda il 2 giugno del 1946, il giorno in cui gli italiani preferirono la Repubblica alla Monarchia in un apposito referendum. La manifestazione sarà trasmessa in diretta tv: andiamo a scoprire l’orario e il programma completo.

Festa della Repubblica 2018: il programma completo

Il 2 giugno 2018 si festeggerà il 72° anniversario della Repubblica Italiana. Pochi giorni prima di uno degli eventi istituzionali più importanti dell’anno, è emerso il programma ufficiale della cerimonia. Si comincerà la mattina presto a Piazza Venezia, più precisamente alle ore 9.15. Con l’omaggio al Milite Ignoto da parte di Mattarella, che effettuerà il consueto gesto di deporre una corona d’alloro. Quindi via all’Inno Nazionale, a cui seguirà lo spettacolare passaggio delle Frecce Tricolori.

Ci si sposterà quindi ai Fori Imperiali verso le ore 10, dove già tutto è pronto, con i palchetti attrezzati e le disposizioni di sicurezza per tutelare le presenti cariche istituzionali. Qui si svolgerà la celebre parata militare; sfileranno quindi tutte le componenti delle Forze armate del Paese, della polizia, dei Vigili del Fuoco, della Croce Rossa e della Protezione Civile.

La festa proseguirà quindi nel pomeriggio al Quirinale, che dalle ore 15 alle ore 19 aprirà i suoi Giardini al pubblico e delizierà quest’ultimo con spettacoli musicali a opera dei complessi bandistici di Aeronautica, Carabinieri, Polizia, Esercito, Guardia di Finanza, Marina Militare. La Festa della Repubblica 2018 si celebrerà sotto lo slogan “Uniti per il Paese”, un motto quasi emblematico viste le concitate vicende rientranti nella più attuale sfera politica.

Festa della Repubblica 2018: quando e dove vederla in tv

La Festa della Repubblica 2018 sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 a partire dalle ore 9.45. Su Rai 5 sarà possibile invece assistere al Concerto per la Festa della Repubblica 2018, a partire dalle ore 22.35. Dal Quirinale l’orchestra e coro dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, diretti dal maestro Antonio Pappano, eseguiranno musiche di Vivaldi, Pergolesi, Rossini, Respighi, Stravinskij.

