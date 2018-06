Che tempo che fa: ospiti e anticipazioni di stasera 3 giugno

Questa sera, come di consueto su Rai 1, andrà in onda l’ultimo appuntamento di Che tempo che fa, famigerato talk show diretto da Fabio Fazio.

Ad aprire la serata, ci sarà come ospite Carlo Cottarelli, politico italiano che negli ultimi giorni è stato molto sotto i riflettori.

Si passerà poi, come da solito copione, dalla politica al mondo dello spettacolo. La scorsa settimana avevamo avuto il piacere di ospitare la regina della Televisione, Milly Carlucci. Questa sera sarà la volta di Mara Venier, che dall’anno prossimo tornerà a condurre il programma di intrattenimento pomeridiano Domenica In.

Che tempo che fa: ospiti stasera

In occasione del finale di stagione, il presentatore ha avuto il piacere di invitare in studio alcuni tra i più grandi direttori dei più noti quotidiani italiani. Tra gli altri, citiamo Andrea Montanari, direttore del TG1 e Luciano Fontana, direttore de Il Corriere della Sera.

Ospiti e anticipazioni di domenica 27 maggio 2018

Si parlerà, naturalmente, anche di musica. Ospite in studio il giovanissimo Carl Brave, pseudonimo di Carlo Luigi Coraggio, rapper italiano di origine romana.

Ultima, ma non meno importante, la talentuosa Francesca Michelin, sulla vetta delle classifiche con il suo nuovo singolo Fotografia.

Che tempo che fa: ‘Il Tavolo’ del lunedì

Lunedì sera sarà la volta di Fuori che tempo che fa, con il tavolo, condotto da Fabio Fazio, ma accompagnato dall’euforia di Nino Frassica, Orietta Berti, Gigi Marzullo e Vincenzo Salemme. Ospite d’eccezione, lo scrittore Fabio Volo.

Ancora una volta presente Mara Venier, che sarà accompagnata dal mitico Wedding Planner Enzo Miccio, che si è occupato delle nozze della co-conduttrice Filippa Lagerback e il suo storico compagno, Daniele Bossari.

Infine, Lello Arena e Enzo De Caro, presenti in studio per parlarci del loro ricordo dell’amico e collega Massimo Troisi, con il quale hanno collaborato per molti anni.

