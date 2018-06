Pelé: cast, trama e curiosità del film in prima tv su Canale 5.

Una storia vera che sembra una favola. Questo racconta il film Pelé: Birth of a Legend, che andrà in onda questa sera, martedì 5 giugno 2018, in prima tv su Canale 5. La pellicola racconta del campione brasiliano Edson Arantes do Nascimento, meglio noto a tutti come Pelé. Tra i migliori giocatori del mondo, se non forse il migliore, la sua vita è stata una risalita continua fino alla vetta del mondo (e del successo). Dall’infanzia povera, alla conquista del Brasile grazie al suo talento straordinario e impareggiabile e alla sua passione per il calcio. Il film dei fratelli Zimbalist uscito nel maggio 2016 racconta proprio la sua storia. Ecco il cast, la trama e alcune curiosità sulla pellicola.

Pelé: il cast del film

Pelé: Birth of a Legend è un film diretto da Jeff e Michael Zimablist, autori poco noti al nostro Paese. Ma che hanno già all’attivo alcune pellicole in qualità di sceneggiatori, registi e produttori. Tra queste spiccano The Two Escobars (2010) e il più recente Momentum Generation (2018).

A interpretare il fuoriclasse brasiliano ci pensa Kevin de Paula, che all’attivo ha solo questo film. La controparte infantile di Pelé sarà interpretata da Leonardo Lima Carvalho. Il cast artistico brasiliano comprende anche il noto attore brasiliano Seu Jorge (City of God); Vincent D’Onofrio (Full Metal Jacket, Jurassic World); Diego Boneta (Rock of Ages, Mean Girls 2) nei panni di un giovane Altafini. E infine nel cast figura anche Rodrigo Santoro, noto agli appassionati di Lost e già visto in 300 nei panni di Serse.

Pelé: la trama del film

Il film racconta la giovinezza di Pelé; la sua infanzia povera vissuta nelle favelas di San Paolo, le condizioni economiche povere della sua famiglia, il rapporto con il padre Dondinho. Poi la svolta inaspettata. Edson Arantes do Nascimento ha un talento, che lo porterà a conquistare la vetta più alta del mondo in ambito calcisctico. E così, a soli 17 anni, sarà proprio lui a guidare la nazionale brasiliana alla conquista del suo primo Mondiale nel 1958. Il primo di una lunga serie di successi che lo porterà a essere il numero 1 nella storia del Calcio.

Pelé: Birth of a Legend, alcune curiosità

Nel cast artistico di Pelé: Birth of a Legend abbiamo dimenticato di citare un nome. Quello del vero Pelé. Che nella pellicola fa una comparsata, interpretando un signore in un albergo svedese a cui il giovane Pelé rovescia la zuccheriera con il pallone da calcio. Presente nel film anche Luca Toni, in una breve comparsata.

La scelta su chi dovesse interpretare il fuoriclasse brasiliano ha anche essa stessa il sapore di una favola. Kevin de Paula stava giocando con il pallone in riva al mare quando venne notato dai produttori del film, che ne hanno poi testato il talento calcistico e la somiglianza con il vero O Rey.

Nella versione italiana del film, riconosceremo anche una voce familiare al momento della finale del Mondiale 1958. Quella dello storico telecronista Bruno Pizzul.

Pelé: Birth of a Legend, il trailer

