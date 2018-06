The Call: trama, cast e recensione del film con Halle Berry su Rai 2.

Questa sera, martedì 5 giugno 2018, sarà trasmesso su Rai 2 il film The Call, una pellicola di genere thriller diretta da Brad Anderson e con Halle Berry come protagonista. Il film doveva essere inizialmente diretto da Joel Schumacher, che però dovette rinunciare. Anche Halle Berry fu costretta a farsi da parte per un momento visto l’impegno contemporaneo in più produzioni; ma alla fine le riprese del film furono posticipate e Halle Berry tornò di diritto nel ruolo di protagonista. Ma andiamo a vedere le principali informazioni su The Call, dal cast alla trama, passando per una piccola recensione.

The Call: la trama del film

The Call racconta la storia di Jordan Turner, una centralinista del 911 che un giorno prende una chiamata d’emergenza di una ragazza in pericolo. Pur cercando di restare del tempo con lei affinché la polizia la localizzi, la conversazione s’interrompe e la ragazza muore. Qualche mese più tardi, Jordan si sente ancora in colpa per quanto accaduto. Ma la possibilità di redimersi arriva quando prende la chiamata di una collega da parte di un’altra ragazza in pericolo. Che si trova nel portabagagli di un’auto, rapita da un pericoloso assassino. La ragazza rivela a Jordan di avere dei barattoli di vernice accanto e Jordan le consiglia di rovesciarli dall’auto in modo tale che la polizia possa seguire la pista del colore.

Ma il criminale, accortosi dell’accaduto, trasferisce la ragazza in una seconda auto. Terrorizzata dalla possibilità di assistere a una seconda morte in diretta, Jordan tenterà con tutte le sue forze di salvare la ragazza rapita, prendendo parte attiva alle ricerche.

The Call: il cast del film

Dietro la macchina da presa di The Call c’è Brad Anderson, già noto per aver diretto L’uomo senza sonno e Session 9. Nel cast artistico troviamo Halle Berry (X-Men, Gothika) a interpretare il ruolo di Jordan; mentre Abigail Breslin (Little Miss Sunshine) veste i panni di Casey Welson, la ragazza rapita. Nel cast artistico trovano posto (tra gli altri) anche Morris Chestnut (Soldato Jane – Il nascondiglio del diavolo – The Cave); Michael Eklund (House of the Dead, The Divide); Michael Imperioli (I Soprano) e il wrestler David Otunga.

The Call: la recensione

The Call è un film thriller che risponde bene ai canoni e ai codici del genere. Sfruttando un elemento di tensione non certo inedito nella cinematografia, come quello del telefono; ma calibrando sapientemente gli ingredienti e facendoli scivolare in un vortice di adrenalina e suspense. La prima parte risulta molto interessante a livello di ritmo e certamente sagace nel realizzare l’obiettivo di ancorare lo spettatore alla sedia. E gli espedienti narrativi portano tranquillamente alla fine del film senza sbadigli, nonostante la presenza di qualche forzatura di troppo.

The Call: il trailer originale

