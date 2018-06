Wind Music Awards 2018: scaletta, ospiti e cantanti. Diretta Rai 1

Questa sera andrà in onda, dall’Arena di Verona, la prima serata dei Wind Music Awards 2018, giunti alla dodicesima edizione. La madrina dell’evento, anche quest’anno sarà l’attrice Vanessa Incontrada, accompagnata dal conduttore Carlo Conti.

Il premio, finanziato dalla Wind, in collaborazione con alcune case discografiche, è assegnato a tutti quegli artisti che durante l’anno si sono distinti per la vendita dei propri dischi, per gli ascolti ottenuti e per il numero di spettatori presenti ai loro eventi live.

Disco D’oro, disco di Platino e simili onoreficenze verranno consegnate ai cantanti da i cosiddetti super ospiti, non ancora svelati, ma provenienti certamente dal mondo della musica e dello spettacolo.

Wind Music Awards 2018: le esibizioni di questa sera

Sono numerosi gli artisti che si esibiranno questa sera all’Arena di Verona. Tra gli altri, ricordiamo Zucchero, con il suo ultimo brano Thomas; Fabrizio Moro ft. Ultimo; Gue Pequeno ft. Elettra Lamborghini; Benji & Fede.

Prima di dirsi addio e dopo il concerto sold out al San Siro, J-Ax & Fedez canteranno la loro Canzone dell’Estate, Italiana, brano che segna la fine della collaborazione musicale tra i due artisti.

Poi ancora, Thegiornalisti con Questa nostra stupida canzone d’amore, che in pochi mesi è riuscita a scalare la vetta di tutte le classifiche. Ermal Meta ft. Fabrizio Moro, vincitori del Festival di Sanremo con Non mi avete fatto niente. Lo Stato Sociale, che si esibiranno sulle note della travolgente Una vita in vacanza.

Emma, con l’ultimo singolo Mi parli piano, seguita da Laura Pausini con ben due canzoni tratte dal suo recente album, Non è detto e Frasi a metà.

Per concludere Sfera Ebbasta; Biagio Antonacci con Mio fratello e Ghali, con Cara Italia, dedicata a tutti colo i quali si sentono discrimati all’interno del Paese in cui vivono.

Unica artista straniera, l’attesissima ed energetica Rita Ora, che si esibirà con alcuni dei suoi ultimi successi.

