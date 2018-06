24 anni dalla scomparsa di Massimo Troisi, Pulcinella senza maschera

Sono passati 24 anni da quel 4 giugno 1994. Massimo Troisi, un mito della comicità e del cinema italiano ci lasciava nel sonno per uno scompenso cardiaco alla valvola mitralica. Erano appena finite le riprese del film “Il Postino”, che gli valsero 5 candidature agli Oscar. Rarissimo caso di candidatura postuma quello di miglior attore.

Massimo Troisi morì a soli 41 anni, ma alle spalle una carriera di successi e un’infanzia difficile. Nato alla periferia di Napoli, a San Giorgio di Cremano, in una famiglia numerosa. Dal suo esordio cinematografico “Ricomincio da tre” divenne subito un personaggio amatissimo, un “Pulcinella senza maschera“. Con il trio della Smorfia uscì dal successo per portare sulla televisione nazionale la sua lingua madre, “L’unica lingua che so parlare a dire il vero”, il napoletano.

Collaborò con Benigni, Ettore Scola e Marcello Mastroianni. Non riuscì tuttavia a godersi il successo planetario che sarebbe seguito al film “Il Postino”. Non sarebbe stato Massimo Troisi senza Napoli, non sarebbe stata Napoli senza Massimo Troisi.

Interviste social: dialogo con i Radical Chic Boriosi

Massimo Troisi: evento a Napoli con ‘La Smorfia’, ecco quando

Per ricordare questo grande personaggio la sua Napoli ha deciso di rendergli omaggio con un evento. Sarà una tre giorni in Piazza del Plebiscito, il 22, 23 e 24 giugno. A organizzare questa bella iniziativa sono stati i due amici e colleghi inossidabili, Lello Arena e Enzo Decaro.

Il trio comico spopolò tra il pubblico meridionale, e poi in tutta Italia, con le performance della Smorfia, cominciata ben 40 anni fa. La Smorfia è stato un gruppo cabarettistico attivo negli anni settanta e ottanta. I tre giovani attori raccontavano la Napoli quotidiana, con le sue tradizioni e contraddizioni attraverso sketch umoristici.

Ospitati da Fazio, i due attori hanno anticipato alcune partecipazioni importanti all’evento: Vincenzo Salemme, Pippo Baudo, Luciana Litizzetto. Il progetto si avvarrà inoltre della collaborazione del sindaco di Napoli, Luigi De Magistris e dell’Assessore alla Cultura Nino Daniele.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM