Mondiali Russia 2018: tutti gli stadi e le partite della competizione.

In vista dei Mondiali Russia 2018 possiamo analizzare tutti gli stadi e la partite che si terranno. Gli stadi coinvolti sono 12 distribuiti in 11 città (2 sono in Russia) da Kaliningrad a Ekaterinburg. Nella prima città il fuso orario è uguale a quello italiano, a Ekaterinburg c’è uno scarto di 2 ore da Mosca e quindi di 3 ore dall’Italia.

Mondiali Russia 2018: le date e le partite

Manca davvero poco all’inizio del Mondiali, con tante partite molto importanti (come Portogallo-Spagna) e soprattutto diverse esclusioni. Tra tutte quella dell’Italia e dell’Olanda, che sono fuori da un Mondiale e non avranno occasione di giocarsi la più grande competizione delle nazionali. Sono diverse le partite a cui assisteremo, molte saranno disponibili in tv e anche sui canali italiani.

Ecco la lista degli stadi e delle partite:

14 Giugno 2018

Gruppo A, match di apertura

Ore 17: Russia-Arabia Saudita su Canale 5

15 Giugno 2018

Gruppo A

Ore 14: Egitto-Uruguay su Italia 1

Gruppo B

Ore 17: Marocco-Iran su Italia 1

Ore 20: Portogallo-Spagna su Canale 5

16 Giugno 2018

Gruppo C

Ore 12: Francia-Australia su Italia 1

Ore 18: Perù-Danimarca su Italia 1

Gruppo D

Ore 15: Argentina-Islanda su Italia 1

Ore 21: Croazia-Nigeria su Italia 1

17 Giugno 2018

Gruppo E

Ore 14: Costa Rica-Serbia su Italia 1

Ore 20: Brasile-Svizzera su Canale 5

Gruppo F

Ore 17: Germania-Messico su Italia 1

18 Giugno 2018

Gruppo F

Ore 14: Svezia-Corea del Sud su Italia 1

Gruppo G

Ore 17: Belgio-Panama su Italia 1

Ore 20: Tunisia-Inghilterra su Italia 1

19 Giugno 2018

Gruppo H

Ore 14: Colombia-Giappone su Italia 1

Ore 17: Polonia-Senegal su Italia 1

Gruppo A

Ore 20: Russia-Egitto su Italia 1

20 Giugno 2018

Gruppo B

Ore 14: Portogallo-Marocco su Italia 1

Ore 20: Iran-Spagna su Italia 1

Gruppo A

Ore 17: Uruguay-Arabia Saudita su Italia 1

21 Giugno 2018

Gruppo C

Ore 14: Danimarca-Australia su Italia 1

Ore 17: Francia-Perù su Italia 1

Gruppo D

Ore 20: Argentina-Croazia su Canale 5

22 Giugno 2018

Gruppo E

Ore 14: Brasile-Costa Rica su Italia 1

Ore 20: Serbia-Svizzera su Italia 1

Gruppo D

Ore 17: Nigeria-Islanda su Italia 1

23 Giugno 2018

Gruppo G

Ore 14: Belgio-Tunisia su Italia 1

Gruppo F

Ore 17: Corea del Sud-Messico su Italia 1

Ore 20: Germania-Svezia su Canale 5

24 giugno 2018

Gruppo G

Ore 14: Inghilterra-Panama su Italia 1

Gruppo H

Ore 17: Giappone-Senegal su Italia 1

Ore 20: Polonia-Colombia su Italia 1

25 Giugno 2018

Gruppo A

Ore 16: Arabia Saudita-Egitto su Canale 20

Ore 16: Uruguay-Russia su Italia 1

Gruppo B

Ore 20: Spagna-Marocco su Italia 1

Ore 20: Iran-Portogallo su Canale 20

26 Giugno 2018

Gruppo C

Ore 16: Danimarca-Francia su Italia 1

Ore 16: Australia-Perù su Canale 20

Gruppo D

Ore 20: Islanda-Croazia su Canale 20

Ore 20: Nigeria-Argentina su Italia 1

27 Giugno 2018

Gruppo F

Ore 16: Messico-Svezia su Canale 20

Ore 16: Corea del Sud-Germania su Italia 1

Gruppo E

Ore 20: Serbia-Brasile su Italia 1

Ore 20: Svizzera-Costa Rica su Canale 20

28 Giugno 2018

Gruppo H

Ore 16: Senegal-Colombia su Italia 1

Ore 16: Giappone-Polonia su Canale 20

Gruppo G

Ore 20: Inghilterra-Belgio su Italia 1

Ore 20: Panama-Tunisia su Canale 20

30 Giugno 2018

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

1 Luglio 2018

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

2 Luglio 2018

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

3 Luglio 2018

Ore 16: Ottavi di finale su Canale 5

Ore 20: Ottavi di finale su Canale 5

6 Luglio 2018

Ore 16: Quarti di finale su Canale 5

Ore 20: Quarti di finale su Canale 5

7 Luglio 2018

Ore 16: Quarti di finale su Canale 5

Ore 20: Quarti di finale su Canale 5

10 Luglio 2018

Ore 20: Semifinali su Canale 5

11 Luglio 2018

Ore 20: Semifinali su Canale 5

14 Luglio 2018

Ore 16: Finale per il terzo posto su Canale 5

15 Luglio 2018

Ore 17: Finalissima su Canale 5

Mondiali Russia 2018: ecco gli stadi interessati della “fase calda”

A meno di 10 giorni dall’inizio dei Mondiali ecco tutti gli stadi che ospiteranno le partite e i rispettivi tifosi.

Lista degli stadi:

Luzniki Stadium (Mosca): Partite: Russia-Arabia Saudita, Germania-Messico, Portogallo-Marocco, Danimarca-Francia, Ottavi di finale, Semifinale, Finale;

Zenit Arena (San Pietroburgo): Partite: Marocco-Iran, Russia-Egitto, Brasile-Costa Rica, Nigeria-Argentina, Ottavi di finale, Semifinale, Finale per il terzo posto;

Kazan Arena (Kazan): Partite: Francia-Australia, Iran-Spagna, Polonia-Colombia, Corea del Sud-Germania, Ottavi di finale, Quarti di finale;

Nizhny Novgorod Stadium (Nizhny Novgorod): Partite: Svezia-Corea del Sud, Argentina-Croazia, Inghilterra-Panama, Svizzera-Costa Rica, Ottavi di finale, Quarti di finale;

Fisht Stadium (Sochi): Partite: Portogallo-Spagna, Belgio-Panama, Germania-Svezia, Australia-Perù, Ottavi di finale, Quarti di finale;

Samara Arena (Samara): Partite: Costa Rica-Serbia, Danimarca-Australia, Uruguay-Russia, Senegal-Colombia, Ottavi di finale, Quarti di finale;

Mondiali Russia 2018: dove si giocano gli ottavi di finale

Otkrytie Arena (Mosca): Partite: Argentina-Islanda, Polonia-Senegal, Belgio-Tunisia, Serbia-Brasile, Ottavi di finale;

Rostov Arena (Rostov sul Don): Partite: Brasile-Svizzera, Uruguay-Arabia Saudita, Corea del Sud-Messico, Islanda-Croazia, Ottavi di finale;

Arena Baltika (Kaliningrad): Partite: Croazia-Nigeria, Serbia-Svizzera, Spagna-Marocco, Inghilterra-Belgio;

Ekaterinburg Arena (Ekaterinburg): Partite: Egitto-Uruguay, Francia-Perù, Giappone-Senegal, Messico-Svezia;

Morodovia Arena (Saransk): Partite: Perù-Danimarca, Colombia-Giappone, Iran-Portogallo, Panama-Tunisia;

Volgograd Arena (Volgograd): Partite: Tunisia-Inghilterra, Nigeria-Islanda, Arabia Saudita-Egitto, Giappone-Polonia;

