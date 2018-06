Elezioni amministrative 2018: candidati big e sfide nei capoluoghi

Il 10 giugno 2018 in Italia si torna al voto per il primo turno di elezioni amministrative per il rinnovo di sindaci e consigli comunali. In caso di ballottaggi si tornerà al voto domenica 24 giugno 2018. Dei 761 comuni in cui si terranno le elezioni amministrative 2 sono capoluoghi di provincia, 1 capoluogo di regione; 109 sono città superiori ai 15.000 abitanti e 652 comuni pari o inferiori a 15.000 abitanti. I seggi saranno aperti dalle ore 7 alle 23. E lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Ecco i comuni capoluogo chiamati al voto: Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena; Terni, Ancona, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Elezioni Amministrative 2018, Enzo Bianco in campo a Catania

In Sicilia, a Catania è candidato del centrosinistra per la quinta volta alla carica di sindaco il primo cittadino uscente Enzo Bianco. L’esponente politico vanta un lunghissimo curriculum: è stato oltre che sindaco anche parlamentare e ministro dell’Interno nel 1999 nel governo D’Alema II. Nel 2013 è stato eletto sindaco per la quarta volta sindaco della sua città a guida di una coalizione di sette liste di centrosinistra riuscendo a battere l’avversario di centrodestra Raffaele Stancanelli superando di poco il 50% ed affermandosi al primo turno. In questa tornata elettorale a Catania sono 5 i candidati sindaci. Infatti a sostenere Enzo Bianco ci 5 liste. Il centrodestra corre con Salvo Pogliese più 9 liste. Giovanni Grasso è il candidato del Movimento 5 Stelle. Infine oltre a Emilio Abramo (È Catania, Catania Centrale e Centro Solidale) e Riccardo Pellegrino (Un Cuore per Catania).

Elezioni Amministrative 2018, Granata candidato a Siracusa

L’ex esponente di destra Fabio Granata che ha rivestito incarichi nazionali avendo militato in Alleanza Nazionale è candidato sindaco a Siracusa. Nel capoluogo siciliano sono sette i candidati sindaci. Ovvero il candidato di centrodestra, di centrosinistra, del Movimento 5 Stelle. E altri candidati sindaci. Fabio Granata sarà candidato con la lista ‘Diventerà Bellissima’ civica che ha sostenuto alle ultime regionali la candidatura di Nello Musumeci eletto presidente della Regione Sicilia. Gli altri candidati: Francesco Italia (Francesco Italia sindaco, #fuorisistema per Siracusa e Siracusa 2023), Fabio Moschella (Partito Democratico, Siracusa Futura, Prossima e Presenza Cittadina), Silvia Russoniello (Movimento 5 Stelle), Ezechia Paolo Reale (Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC, Popolari e Autonomisti, Progetto Siracusa, Siracusa Protagonista con Vinciullo, Cantiere Siracusa e Amo Siracusa), Ciccio Midolo (Lega), Giovanni Randazzo (Lealtà e Condivisione X Siracusa).

Elezioni Amministrative 2018, ex ministro Scajola ad Imperia

Mentre un altro ex protagonista della politica nazionale, Claudio Scajola, è candidato sindaco ad Imperia. L’ex esponente di Forza Italia è uno dei sette candidati sindaci di Imperia. L’ex ministro gioca da outsider ed in aperto contrasto con la leadership di Toti in Liguria. Mentre la candidatura di Scajola è sostenuta da 4 liste tra cui Il Popolo della Famiglia, il centrodestra corre con Luca Lanteri. Col centrodestra e con Lanteri;Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Vince Imperia e Progetto Imperia. Gli altri candidati sono Guido Abbo per conto del centrosinistra (Partito Democratico, Imperia a Tutti Imperia per Tutti, Imperia Cambia e Laboratorio per Imperia). Mentre il Movimento 5 Stelle corre con Maria Nella Ponte. Gli altri candidati sono Alessandro Casano (Alternativa Indipendente) Maria Sepe (Potere al Popolo); Lucio Sardi (Sinistra in Comune per Imperia).

