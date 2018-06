Governo ultime notizie, Salvini attacca Monti sull’arrivo della troika

In occasione del discorso della fiducia del neo Presidente del Consiglio Giuseppe Conte è intervenuto l’ex premier Mario Monti. Proprio l’ex leader di Scelta Civica, ora senatore a vita, ha palesato in aula lo spettro della Troika. Infatti rivolgendosi al governo ed in primis al premier Conte Monti da economista ha affermato che è ‘non è escluso che l’Italia possa dover subire l’umiliazione della Troika‘. Monti ha lanciato un allarme concreto e portato a supporto del suo ragionamento alcuni dati empirici. ‘Mi auguro vivamente di no. Oggi lo spread è di 213 per l’Italia, 98 per la Spagna, di 143 per Portogallo, e questo in regime di quantitative easing. Togliete quello, come fra un po’ avverrà, e questo 213 non è enormemente diverso da quel 575 che .. tanti qui ricordano’

Governo ultime notizie, i precedenti vicini e lontani

Inoltre Monti ha voluto chiarire ‘non lo dico con spirito di provocazione ma senso del dovere’. Rispetto al nuovo governo ha inviato alcuni messaggi chiari. Prima di tutto ha suggerito ‘più umiltà e realismo’. Ma tornando a quanto successo in passato ha detto: ‘Voi avreste la Troika, sareste un governo dimezzato se altre forze politiche non avessero dato in un momento difficilissimo per il Paese prova di grande responsabilità’. Ricordiamo infatti che a fine 2011 Monti diventò premier conseguentemente alla caduta del governo guidato da Silvio Berlusconi mentre l’Italia era sotto attacco speculativo dei mercati che scommettevano su un default. Più di recente lo spread è tornato a salire, sino a superare quota 300, in una situazione di instabilità politica e poco prima che fosse sciolto il nodo della premiership. Sono state ore decisive per la nascita del Governo Conte con un incarico ‘sospeso’ affidato da Mattarella a Cottarelli.

Governo ultime notizie, Salvini a Monti ‘Arrivo troika suo desiderio’

Intervistato dai cronisti il segretario della Lega, vicepremier con delega al Ministero dell’Interno ha replicato alle dichiarazioni di Monti. Matteo Salvini ha liquidato con una velocissima battuta l’esortazione dell’ex premier Monti. E rispetto al rischio di ritorno della troika paventato da Monti ha risposto: ‘Forse è il suo desiderio, faremo di tutto perché non arrivi’.

