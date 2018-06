Marco Cecchinato: chi è il tennista che ha battuto Djokovic

Oggi il mondo dello sport grida il nome di Marco Cecchinato. Il giovane tennista palermitano è entrato nella storia del tennis italiano. Dopo 40 anni, è il primo italiano ad arrivare in una semifinale singolare maschile di un torneo del Grande Slam. Oltretutto non ha battuto un avversario qualunque, ma l’ex campione del mondo, ovvero il serbo Novak Djokovic. Uno dei giocatori più vincenti degli ultimi dieci anni.

Cecchinato non era ovviamente il favorito, essendo 72esimo nel raking ATP- classica dei migliori tennisti al mondo- mentre Djokovic si trova al 13esimo. Il tennista serbo è arrivato poco in forma alla gara, mentre Cecchinato è al momento d’oro della sua carriera. Nella precedente partita aveva eliminato il belga David Goffin. Cecchinato, però, non ha mai vinto uno slam

“Mi batteva molto forte il cuore. Ho iniziato il match convinto che non avevo nulla da perdere e ho iniziato a crederci, non pensavo di fare questa partita. Sono stato aggressivo, convinto di vincere, coraggioso e perfetto. Ho fatto tanti sacrifici, è incredibile aver raggiunto le semifinali”- così ha commentato Cecchinato al termine dell’incontro.

E’ stato un match combattuto ed emozionante con un punteggio di 6-3, 7-6, 1-6, 7-6.

Le ombre della carriera di Marco Cecchinato

Il 2016 è stato un anno infelice per la carriera sportiva di Marco Cecchinato, dopo essere rientrato nei migliori 100 nel 2015. Infatti il palermitano, classe 1992, è finito sotto inchiesta per un giro di scommesse. Inizialmente la pena prevedeva 18 mesi di squalifica, ridotti a 12 in appello e infine annullati per un vizio di forma.

Dopo la squalifica, Cecchinato ha attraversato un periodo calante, per poi ottenere un primo successo al Challenger di Roma. Nel 2018 ha ricominciato la scalata per il successo: vince il torneo di Budapest ad aprile, a Monaco batte Fabio Fognini, a Parigi supera David Goffin agli ottavi. E infine la vittoria storica contro Djokovic ai quarti di finale.

