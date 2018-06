Governo 2018, ultime notizie: Giuseppe Conte ai servizi segreti, no Giorgetti

Dopo quella incassata al Senato, l’esecutivo di Giuseppe Conte passa a chiedere la fiducia alla Camera. A Montecitorio, i numeri sono ancora più certi per la maggioranza giallo verde; alla fine, dovrebbero essere 352 voti i voti a favore del nuovo governo (222 deputati 5 stelle, 124 leghisti, 6 del gruppo Misto) quando a Palazzo Madama sono stati 171. Insomma, l’ultimo ostacolo prima di mettersi al lavoro verrà superato senza particolari difficoltà. Nel frattempo, però, restano ancora da completare le caselle del sottogoverno.

Al momento, circolano solo indiscrezioni rispetto al risiko relativo a sottosegretari, viceministri e presidenti delle commissioni. Infatti, la partita non entrerà nel vivo prima della votazione di oggi poi bisognerà aspettare il ritorno di Conte dal G7 in Canada per avere maggiori certezze sulle nomine. D’altra parte, si sa già che verrà applicato uno schema di reciproca garanzia per cui a un ministro 5 stelle verrà accoppiato un vice della Lega e a un ministro del Carroccio un vice pentastellato.

Ora, è probabile che saranno “recuperati” tanti nomi che, rimasti fino all’ultimo in corsa per un dicastero, alla fine sono stati esclusi dalla prima linea della compagine governativa. In questo senso, per esempio, si parla di Laura Castelli per il ruolo di viceministro dell’Economia. Allo stesso modo Emanuela Del Re potrebbe diventare sottosegretario agli Esteri; come uno tra Alberto Bagnai o Armando Siri andrebbe a ricoprire il medesimo posto ma all’Economia. Per quanto riguarda le deleghe pesanti, è battaglia per quella alle Telecomunicazioni anche se pare destinata a un leghista nonostante gli sforzi pentastellati. Invece, il premier Conte dovrebbe tenere per sé quella ai Servizi Segreti; sembrava promessa da tempo al 5 stelle Vito Crimi.

