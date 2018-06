MMA: quando musica e sport si uniscono, ecco TCG 2

Il 9 Giugno, a Milano, si terrà la seconda edizione del Golden Cage, evento di MMA già andato in scena lo scorso anno; l’evento verrà trasmesso in onda su Fox Sports, e includerà a sè un sacco di match interessanti, con qualche ritorno sulla gabbia.

Golden Cage, è un’idea nata da Luigi Perillo e Samuele Sanna, quest’ultimo manager di molti fighter italiani (tra cui Alessio Sakara), e ha riscosso molto successo tra tutti gli appassionati.

MMA: al Golden Cage un parterre di atleti niente male

L’ottagono di Sesto San Giovanni, ospiterà atleti del calibro di Daniele Scatizzi, il quale tornerà a combattere in Italia, dopo le sue esperienze in Bellator; occhi puntati su Manolo Zecchini, promettente fighter di cui si attende l’approdo in UFC; ci saranno anche molti militanti in IFC (neo-federazione formatasi di recente) con Leo Alliu, Manolo Scianna e tanti altri.

Il main-event inizialmente sarebbe dovuto essere il match tra Danilo Belluardo (9-3-0) e Dominik Schober (6-4-0), ma l’austriaco durante gli allenamenti ha riportato un’infortunio all’altezza del bacino, così a sostituirlo sarà il serbo Stajonevic, il quale ha un invidiabile record di 6 incontri vinti negli ultimi 7 disputati.

La card si apre con Fusi vs D’Ambrosio, nella categoria dei welter; successivamente ci sarà La Torre vs Scianna, quest’ultimo chiamato al riscatto, dopo il periodo di poca forma (3 sconfitte incassate negli ultimi 4 incontri).

Di rilievo sarà l’incontro tra l’albanese Leon Aliu, campione in carica di IFC (pesi medi), ed Amilcar Alves, il quale ha due presenze in UFC.

Fa il suo ritorno in gabbia Daniele Scatizzi, ex Bellator e Brave, contro il norvegese Kim Tinghaugen. Unico incontro femminile della serata sarà quello tra Chiara Penco e l’ucraina Elena Andruschenko, neo-professionista nelle MMA.

MMA: gli ospiti musicali al Golden Cage

Per quanto riguarda l’aspetto musicale, gli ospiti della serata saranno delle vere e proprie colonne portanti dell’attuale scena rap italiana, con Jake la Furia, Emis Killa, il quale si è definito un grande appassionato di boxe e di MMA, Lazza, Vegas Jones e Quentin 40.

Sarà una serata all’insegna della musica e dello sport, con una fight card di tutto rispetto, e un contorno musicale davvero efficace, per il contesto dell’evento.

