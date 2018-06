Pino è | Ospiti, artisti e scaletta del concerto | Diretta dalle 20.30.

L’omaggio di Napoli e della scena musicale italiana contemporanea a un mito assoluto della canzone nostrana: Pino Daniele. Questo è Pino è, il concerto evento che si terrà questa sera, giovedì 7 giugno 2018, allo Stadio San Paolo. L’evento sarà trasmesso in diretta anche su Rai 1 e Radio 2, a partire dalle ore 20.30. A 3 anni e mezzo dalla sua scomparsa, il vuoto lasciato dalla scomparsa di Pino Daniele, avvenuta il 4 gennaio 2015, si fa ancora sentire. Da qui il motivo del tributo a uno dei più grandi artisti della canzone napoletana e italiana. Non solo. L’evento ha anche un fine benefico; perché finalizzato a sostenere Open Onlus e Save The Children per il progetto In Aid of the Children, tramite sostegni economici per via sms (donazione 2 euro) scrivendo al 45585; oppure per fare donazioni più ricche (5/10 euro) chiamando sempre al numero sopra riportato.

Pino è: artisti, ospiti e scaletta canzoni

Saranno numerosi gli artisti della scena musicale italiana che questa sera saliranno sul palco dello stadio San Paolo per omaggiare Pino Daniele, cantandone i più grandi successi. Nel “cast” di grandi nomi spiccano Alessandra Amoroso, Biagio Antonacci, Enzo Avitabile; Claudio Baglioni, Loredana Berté, Mario Biondi, Francesco De Gregori, Tullio De Piscopo; poi ancora Elisa, Emma, Tony Esposito e Giorgia, che ha già twittato le immagini delle prove. La lista prosegue con J-Ax, Jovanotti, Fiorella Mannoia, Gianna Nannini, Eros Ramazzotti, Ron, Tiromancino, Giuliano Sangiorgi. Tra gli altri nomi presenti spuntano quelli de Il Volo, Irene Grandi, Massimo Ranieri, Francesco Renga, Ornella Vanoni e Paola Turci. Non potevano mancare i componenti delle band storiche di Pino Daniele, ovvero Nero a Metà e Vai mo’.

Non solo cantanti: anche importanti attori italiani saranno presenti al concerto-evento: dai romani Pierfrancesco Favino a Marco Giallini, passando per Vincenzo Salemme, Giorgio Panariello, Alessandro Siani, Edoardo Leo, Marco D’Amore, Enzo Decaro e molti altri ancora.

Tra le canzoni in scaletta vanno sicuramente annoverati alcuni dei grandi capolavori musicali di Pino Daniele. Da A me me piace o’ Blues a Quanno Chiove; e poi ancora Je so’ Pazzo, Napule è, Che male c’è, Dubbi non ho…

Pino è: dove seguire la diretta del concerto

Per chi non potesse essere allo stadio San Paolo ma vorrebbe comunque seguire il concerto, non dovrà fare altro che sintonizzarsi su Rai 1 a partire dalle ore 20.30. Il concerto sarà trasmesso live anche da Rai Radio 2. Insomma, la Rai non è voluta mancare nel presenziare a questo concerto. E ciò si evince anche dalle parole del direttore di Rai 1, Angelo Teodoli. “Rai 1 non poteva restare in disparte in un appuntamento così importante per la cultura, la musica, l’arte napoletana e quindi italiana. Lo fa affidando a una grande prima serata le parole e la musica di Pino Daniele. Inoltre lo fa attraverso l’esibizione di grandissimi interpreti e in un’ambientazione da brividi. Quella Napoli che ha fatto nascere Pino, che lo ha fatto diventare quello che era. E che gli ha permesso di raccontarla al mondo intero con le lacrime, con il sorriso, ma sempre e comunque con grande amore”.

