Calciomercato 2018: Federico Marchetti arriva al Genoa.

La cessione di Mattia Perin (passato alla Juventus) ha liberato la strada per Federico Marchetti, ex portiere laziale che raggiungerà i rossoblù per la prossima stagione. Questo calciomercato 2018 è quindi molto attivo, ancora prima dei Mondiali. Un colpo già chiuso e molto importante. Sebbene il portiere non abbia giocato molto nelle ultime stagioni, rimane un buon tassello per i genoani. Il suo posto era ormai in panchina, una volta rimpiazzato da Strakosha. Ma l’ex laziale vuole tornare protagonista e ha deciso di trasferirsi al Genoa.

Calciomercato 2018: il Genoa ne approfitta

Nonostante i suoi 35 anni Federico Marchetti ha ancora tanto da dare ed il Genoa lo sa. Dopo il ritorno di Domenico Criscito, ecco un altro giocatore di esperienza che si aggiunge alla lista per la prossima stagione. Trattativa che può definirsi conclusa già da qualche giorno, nei giorni successivi ci saranno le visite mediche. Pronto per lui un contratto biennale. Il portiere ex Lazio arriva a costo zero e si aggiunge alla squadra di Enrico Preziosi. Per il Genoa c’è quindi il progetto di affrontare la prossima stagione di Serie A nel miglior modo possibile e puntare a zone più alte della classifica.

Federico Marchetti: l’inizio di un’altra avventura

Federico Marchetti, ormai trascurato da Simone Inzaghi e dalla società, ha raccolto il guanto di sfida del Genoa che ha creduto in lui. Nonostante l’età non sia dalla sua parte, il portiere vuole comunque mettersi alla prova e dimostrare di poter ancora dar tanto ed essere decisivo e fondamentale per una squadra. La Lazio di Simone Inzaghi aveva escluso dal progetto il nuovo tassello dei genoani, anche grazie alla qualità di Strakosha e gli obiettivi stagionali del club, che puntava alla qualificazione in Champions League, fallita solo per lo scontro diretto. Marchetti vuole però qualcosa di più, ha per questo deciso che il Genoa sarà casa sua per i prossimi 2 anni.

