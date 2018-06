Elezioni amministrative 2018: candidati delle principali città, chi sono

Domenica 10 giugno molti italiani torneranno a votare. Questa volta per il rinnovo di consigli comunali e sindaci. Sono 761 i comuni chiamati alle urne, per un totale di 6.749.654 cittadini. In caso di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci, il secondo turno è previsto per domenica 24 giugno, a due settimane dal primo come prescrive la legge.

I seggi rimangono aperti dalle 7 alle 23. Lo scrutinio inizierà subito dopo la chiusura dei seggi.

Dei 761 comuni in cui si terranno le elezioni amministrative, 109 sono città superiori ai 15mila abitanti e 652 comuni pari o inferiori a 15mila.

In dettaglio si ricorda che le elezioni amministrative, nelle Regioni ordinarie, sono regolate da regole elettorali differenti in base alla popolazione. In questo senso, si distinguono i comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti e i comuni con popolazione pari o inferiore a 15mila. Caratteristica comune, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. Infine per vedere le regole elettorali cliccare questo link.

Elezioni amministrative 2018: candidati delle principali città, chi sono

Delle 761 amministrazioni al voto, 21 sono comuni capoluoghi di provincia. Nello specifico: Brescia, Sondrio, Imperia, Treviso, Vicenza, Massa, Pisa, Siena, Ancona, Terni, Viterbo, Teramo, Avellino, Barletta, Brindisi, Catania, Messina, Ragusa, Siracusa e Trapani.

Di seguito i candidati sindaco delle principali città chiamate al voto e le rispettive liste sostenitrici.

Elezioni amministrative 2018: Brescia

Emilio Del Bono​: Pd, Brescia 2030, Brescia per Passione, Civica Del Bono Sindaco, Sinistra a Brescia e Del Bono 2.0.

Paola Vilardi: UDC, Fratelli d’Italia, ​Il Popolo della Famiglia, X Brescia Civica, Forza Italia e ​Lega.

Guido Ghidini: Movimento Cinque Stelle.

Laura Castagna: Azione Sociale, Forza Nuova e Brescia Italiana.

Leonardo Peli: Il Bigio Pro Brixia​.

Alberto Marino​: Potere al Popolo.

Lamberto Lombardi​: Partito Comunista Italiano.​

Davide de Cesare: CasaPound.

Elezioni amministrative 2018: Sondrio

Nicola Giugni: Partito Democratico, Sinistra per Sondrio, Sondrio Democratica e Sondrio 2020, Sondrio Città Ideale.

Marco Scaramellini: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Sondrio Viva, Sondrio Liberale e Popolari Retici.

Fiorello Provera: Provera per Sondrio.

Marco Ponteri: Movimento 5 Stelle.

Elezioni amministrative 2018: Imperia

Guido Abbo: Partito Democratico, Imperia a Tutti Imperia per Tutti, Imperia Cambia e Laboratorio per Imperia.

Claudio Scajola: Il Popolo della Famiglia, Obiettivo Imperia, Area Aperta e Imperia Insieme.

Maria Nella Ponte: Movimento 5 Stelle.

Luca Lanteri: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Vince Imperia e Progetto Imperia.

Alessandro Casano: Alternativa Indipendente.

Maria Sepe: Potere al Popolo.

Lucio Sardi: Sinistra in Comune per Imperia

Elezioni amministrative 2018: Treviso

Giovanni Manildo: Partito Democratico, Treviso Civica, Treviso È, Futura e Visione Civica.

Mario Conte: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lista Zaia, Grande Treviso e La Lista dei Quartieri di Conte.

Domenico Losappio: Movimento 5 Stelle.

Maristella Caldato: Treviso Unica.

Elezioni amministrative 2018: Vicenza

Otello Dalla Rosa: Partito Democratico, Coalizione Civica, Vinova e Da Adesso in Poi-Civici per Vicenza.

Francesco Rucco: Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Popolo della Famiglia, Uniamo Vicenza, Listas Cicero e Lista Rucco.

Leonardo Bano: No Privilegi Politici Andrea Maroso – Siamo Veneto.

Filippo Albertin: Potere al Popolo.

Franca Equizi: Grande Nord.

Elezioni amministrative 2018: Massa

Alessandro Volpi: Partito Democratico, Liberi e Uguali, Radicali Italiani, Partito Repubblicano Italiano, Arancioni e Articolo Primo.

Sergio Menchini: Obiettivo Massa, Massa Attiva, Siamo Massa e Arcipelago Massa.

Francesco Persiani: Forza Italia, Lega e Fratelli d’Italia.

Luana Mencarelli: Movimento 5 Stelle.

Lorenzo Pascucci: Massa Libera.

Francesco Mangiaracina: Tutto per Massa.

Elezioni amministrative 2018: Pisa

Andrea Serfogli: Partito Democratico, Riformisti, In Lista per Pisa, Campo Progressista e Civica Popolare.

Michele Conti: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e Noi Adesso Pisa.

Gabriele Amore: Movimento 5 Stelle.

Francesco “Ciccio” Auletta: Una Città in Comune.

Maria Chiara Zippel: Pisani per Pisa, Combatti per Pisa, Pisa Libera e Sicura, Batitti per Pisa e La Nostra Pisa.

Veronica Marianelli: Partito Socialista Italiano.

Antonio Veronesi: Patto Civico.

Raffaele Latrofa: Pisa nel Cuore.

Elezioni amministrative 2018: Siena

Bruno Valentini: Partito Democratico e In Campo.

Luigi De Mossi: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e De Mossi sindaco.

Alessandro Pinciani: Alessandro Pinciani Sindaco.

David Chiti: Noi Siena.

Alessandro Vigni: Sinistra per Siena e Potere al Popolo.

Massimo Sportelli: Siena Aperta, Nero su Bianco, Siena Civitas e Siena Futura.

Pierluigi Piccini: Lista Per Siena.

Sergio Fucito: CasaPound.

Nadia Maggi: Siena alla Fonte.

Elezioni amministrative 2018: Ancona

Valeria Mancinelli: Partito Democratico, Partito Socialista Italiano, Verdi, Popolari per Ancona e Ancona 2020.

Stefano Tombolini: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Unione di Centro, 60100, Insieme Civico, Progetto Civico e Servire Ancona.

Daniela Diomedi: Movimento 5 Stelle.

Francesco Rubini: Altra Idea di Città.

Elezioni amministrative 2018: Terni

Paolo Angeletti: Partito Democratico e Terni Immagina.

Leonardo Latini: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Il Popolo della Famiglia e Terni Civica.

Thomas De Luca: Movimento 5 Stelle.

Emiliano Camuzzi: Potere al Popolo.

Mariano De Persio: Partito Comunista.

Alessandro Gentiletti: Senso Civico.

Andrea Rosati: Prima Terni.

Elezioni amministrative 2018: Viterbo

Michela Luisa Ciambella: Partito Democratico, Orizzonte Comune e La Voce dei Giovani Viterbesi.

Giovanni Arena: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Unione di Centro e Fondazione.

Massimo Erbetti: Movimento 5 Stelle.

Francesco Serra: Impegno Comune e Viterbo dei Cittadini.

Paola Celletti: Lavoro e Beni Comune.

Chiara Frontini: Viterbo 2020 e Viterbo Cambia.

Filippo Rossi: Viva Viterbo e Area Civica.

Claudio Taglia: CasaPound e Viterbo in Musica.

Elezioni amministrative 2018: Teramo

Giandonato Morra: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Il Popolo della Famiglia, Futuro In e Oltre Gianguido D’Alberto

Partito Democratico: Insieme Possiamo e Teramo 3.0

Cristiano Rocchetti: Movimento 5 Stelle

Paola Cardelli: Sinistra per Teramo

Giovanni Cavallari: Civica Bella Teramo

Mauro Di Dalmazio: Al Centro per Teramo e Azione Politica

Alberto Covelli: Popolari per Teramo e Abruzzo Insieme

Elezioni amministrative 2018: Avellino

Nello Pizza: Partito Democratico, Davvero Avellino, Insieme Protagonisti, Avellino Rinasce, Avellino Democratica e Avellino Libera e Protagonista.

Sabino Morano: Forza Italia, Lega, Democrazia Cristiana-UdC e Noi con Avellino.

Vincenzo Ciampi: Movimento 5 Stelle.

Dino Preziosi: Fratelli d’Italia e La Svolta Inizia da Te.

Nadia Arace: Si Può.

Inoltre Luca Cipriano: Mai Più.

Massimo Passaro: I Cittadini in Movimento.

Giuliano Bello: CasaPound.

Elezioni amministrative 2018: Barletta

Dino Delvecchio: Partito Democratico, Movimento Democratico e Progressista, Barletta Più e Barletta Verso Futuro.

Michelangelo Filannino: Movimento 5 Stelle.

Flavio Basile: Lega.

Cosimo Cannito: Buona Politica, Scelta Popolare e Forza Barletta.

Elezioni amministrative 2018: Brindisi

Riccardo Rossi: Partito Democratico, Liberi e Uguali e Brindisi Bene Comune.

In aggiunta Massimo Ciullo: Lega, Fratelli d’Italia, Noi con l’Italia, Movimento Nazionale per la Sovranità, Partito Liberale Italiano, Partito delle Aziende e Movimento +39.

Roberto Cavalera: Forza Italia, UdC, Alternativa Popolare, Partito Repubblicano Italiano, Brindisi Città Virtuosa e Brindisi Prima di Tutto.

Gianluca Serra: Movimento 5 Stelle.

Ancora Ferruccio Di Noi: Impegno Sociale.

Elezioni amministrative 2018: Catania

Enzo Bianco: Progressisti Catania, Con Bianco per Catania, Patto per Catania, Catania 2.0, Catania Attiva e Vice Civica.

Poi Salvo Pogliese: Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissima, UdC, Salvo Pogliese Sindaco, In Campo con Pogliese, Catania in Azione e Grande Catania.

Giovanni Grasso: Movimento 5 Stelle.

Inoltre Emilio Abramo: È Catania, Catania Centrale e Centro Solidale.

Riccardo Pellegrino: Un Cuore per Catania.

Elezioni amministrative 2018: Messina

Renato Accorinti: Cambiamo Messina dal Basso, Percorso Comune e Renato Accorinti Sindaco.

Gaetano Sciacca: Movimento 5 Stelle.

Antonio Saitta: Partito Democratico, Liberi e Forti per Messina e Saitta Sindaco.

Dino Bramanti: Bramanti sindaco, Forza Italia, Idea Sicilia-Popolari e Autonomisti, Fratelli d’Italia, Diventerà Bellissim, Noi con Salvini, Il popolo della famiglia, Peloro 23, Insieme X Messina, Ora Messina.

Pippo Traschitta: Messina Splendida.

Quindi Cateno De Luca: La Svolta per Messina, Giovani per De Luca Sindaco, Messina Nord, Messina Sud, Messina Centro e De Luca-Sindaco di Messina.

Emilia Barrile: Leali-Progetto per Messina.

Elezioni amministrative 2018: Ragusa

Antonio Tringali: Movimento 5 Stelle.

Peppe Calabrese: Partito Democratico e Città Futura.

Poi Giorgio Massari: Ragusa Prossima, Ragusa Bene Comune, Ragusa Cantiere Democratico e Democrazia Sociale.

Peppe Cassì: Fratelli d’Italia.

Carmelo Ialacqua: Città Futura.

Sonia Migliore: Lab 2.0.

Maurizio Tumino: Forza Italia, Insieme, Ragusa Creativa e Maurizio Tumino Sindaco.

Elezioni amministrative 2018: Siracusa

Francesco Italia: Francesco Italia sindaco, #fuorisistema per Siracusa e Siracusa 2023.

Inoltre Fabio Moschella: Partito Democratico, Siracusa Futura, Prossima e Presenza Cittadina.

Silvia Russoniello: Movimento 5 Stelle.

Ezechia Paolo Reale: Forza Italia, Fratelli d’Italia, UdC, Popolari e Autonomisti, Progetto Siracusa, Siracusa Protagonista con Vinciullo, Cantiere Siracusa e Amo Siracusa.

Ciccio Midolo: Lega.

Fabio Granata: Diventerà Bellissima.

Giovanni Randazzo: Lealtà e Condivisione X Siracusa.

Elezioni amministrative 2018: Trapani

Giacomo Tranchida: Partito Democratico, Tranchida il sindaco per Trapani, Cambia-Menti per Trapani e Amo Trapani.

Peppe Bologna: Lista Scirocco.

Poi Vito Galluffo: Forza Italia, Popolari e Autonomisti, Diventerà Bellissima, Partito Socialista Italiano, Trapani Riparte e Progresso e Futuro.

Giuseppe Mazzonello: Movimento 5 Stelle.

Infine Bartolo Giglio: Lega.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM