Sondaggi politici SWG, la corruzione rimane il maggiore nemico dell’Italia per gli elettori

I corrotti rimangono i maggiori nemici contro cui ribellarsi secondi gli italiani.

Sono al primo posto con il 42% in base all’ultimo sondaggio SWG che oltre alla parte elettorale si occupa anche di quella politica.

Vengono poi le mafie con il 31% e la burocrazia con il 28%.

Solo dopo poteri forti o immigrazione. E molto indietro stanno Europa, globalizzazione, euro.

Erano possibili 3 risposte, e gli elettori dei diversi partiti hanno scelto in modo piuttoto diverso.

La corruzione è privilegiata dai democratici, il 62% dei quali la mette sul podio, grillini e indecisi.

La mafia preoccupa soprattutto gli elettori del PD, così come la burocrazia.

I poteri forti invece sono al secondo poto per i grillini, mentre l’immigrazione è al primo per i leghisti e al secondo per i forzisti. Che in testa invece mettono lo strapotere dei magistrati. E al terzo le tasse, che sono per loro un problema più che per gli altri elettori.

Sondaggi politici SWG, italiani più pessimisti per il futuro

Secondo la maggioranza degli italiani la condizione sociale sarà in calo o stabile in futuro.

Non è una novità questo pessimismo ma colpisce il peggioramento del 2018. Quelli che pensano che ci sarà un calo passano dal 29% del 2017 al 38% del 2018, gli ottimisti scendono dal 14% all’8%.

Sono soprattutto i poveri e in una bassa condizione economica che pensano che le cose peggioreranno ancora. Ha questa opinione più del 50% di loro.

Tra gli elettori con il 36% soprattutto i grillini, mentre i più ottimisti con il 14% sono gli elettori PD.

Leghisti e forzisti sono in gran parte per una futura stabilità.

Tra l’altro anche coloro che sono in una buona condizione economica in realtà non i sbilanciano in facili ottimisti. Pensano che le cose andranno meglio esattamente come i poveri, che forse avrebbero più ragioni per essere pessimisti

