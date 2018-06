Anthony Bourdain: morto suicida il compagno di Asia Argento. Chi era.

Brutta notizia nel mondo della spettacolo e della cucina. Anthony Bourdain è morto oggi, venerdì 8 giugno 2018. Stando alle prime informazioni, lo chef americano è stato trovato senza vita in una stanza di albergo a Strasburgo; località dove avrebbe dovuto girare l’episodio di una trasmissione di cucina. La notizia ha lasciato tutti di stucco ed è stata abbastanza sorprendente, un fulmine a ciel sereno, viste anche le circostanze della morte. Ma chi era Anthony Bourdain e qual è stata la sua carriera?

Chi era Anthony Bourdain: la carriera

Anthony Bourdain nasce a New York il 25 giugno 1956. Si diploma al Culinary Institute of America e comincia la sua carriera lavorando in noti ristoranti di New York. Parallelamente scrive di cucina anche sui principali giornali americani e britannici, come il New York Times, il Times, l’Observer e The Independent.

La sua carriera di chef è stata piuttosto proficua. E, apparizioni tv a parte, è stato capocuoco al Les Halles, un ristorante sullo stile della brasserie francese situato a Manhattan. Grande popolarità gliel’ha data il mondo letterario e televisivo. Uno di suoi libri più famosi è senza dubbio Kitchen Confidential, in cui Bourdain racconta cosa accade nelle cucine dei ristoranti americani, sfornando suggerimenti e consigli su cosa prendere e cosa assolutamente evitare, anche nei locali alla moda; senza dimenticare i ritratti di tutti i personaggi che popolano le cucine dei posti dove siamo soliti andare a mangiare.

Il suo ingresso in televisione fu invece spinto da un articolo scritto nel 1999, intitolato Don’t Eat Before Reading e pubblicato sul New Yorker. Il testo ebbe così tanto successo che venne chiamato per condurre un programma culinario, denominato Anthony Bourdain: Viaggio di un cuoco; e la cui impronta fondamentale sta nel seguire i viaggi di Bourdain alla scoperta delle ricette di tutto il mondo. Altri programmi televisivi sono “Tutto in 24 ore”, basato sul turismo; e “Anthony Bourdain: cucine segrete”.

Nel 2001, ispirandosi alle sue esperienze, ha scritto anche un altro libro importante, dal titolo “Il viaggio di un cuoco”, che ha vinto l’anno successivo il prestigioso riconoscimento Guild of Food Writers Award for Food Book of the Year.

Chi è Anthony Bourdain: la vita privata

Anthony Bourdain si è sposato e ha divorziato due volte. Il primo matrimonio risale al 1985, quando sposa Nancy Putkoski, da cui divorzierà 20 anni più tardi. Nel 2007 si sposa con l’italiana Ottavia Busia, da cui ha la figlia Ariane. Al secondo divorzio, avvenuto nel 2016, segue nel 2017 l’unione sentimentale con l’attrice Asia Argento, di cui era molto innamorato. In occasione della protesta dell’attrice contro le violenze sessuali a Hollywood e in particolare contro Harvey Weinstein, Bourdain prenderà le sue difese. Asia Argento ha diretto anche una delle ultime puntate del suo show televisivo Cucine segrete, nell’episodio girato a Honk Kong e trasmesso lo scorso 3 giugno sulla CNN.

La sua morte è stata improvvisa e ha scioccato tutti gli amici e i familiari che lo conoscevano. Bourdain era a Strasburgo proprio in occasione di una puntata del suo show. Stamattina è stato trovato senza vita nella sua camera d’albergo. Secondo alcune fonti francesi lo chef si sarebbe impiccato. A trovare il suo corpo è stato l’amico e chef francese Eric Ripert.

