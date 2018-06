Governo 2018, ultime notizie: Casalino allontana Conte dai giornalisti

Primo impegno di rilievo internazionale per il premier italiano Giuseppe Conte. Volato in Canada per il G7 il Presidente del Consiglio ha fatto il suo debutto tra i leader internazionali suscitando interesse e attenzione tra i suoi colleghi che lo hanno incontrato per la prima volta. Il PD ha polemizzato sull’utilizzo dell’aereo di Stato da parte di Conte e richiamando una vecchia querelle tra M5S e l’allora premier Renzi. Perché Conte è partito alla volta del Canada con un velivolo di Stato. L’accusa da parte dei deputati PD è riferita all’utilizzo di un Airbus A340 costato circa 150 milioni di euro e rispetto al cui acquisto i 5 Stelle parlarono di spreco di risorse pubbliche. Dal MoVimento, tramite una nota dell’Ansa, hanno fatto sapere che solo per la scarsa disponibilità di posti non è stato utilizzato un aereo di linea.

Governo 2018, intervento di Rocco Casalino

Battesimo internazionale per Conte affiancato dal suo portavoce Rocco Casalino. Sono destinate a far discutere le immagini rilanciate tramite un video pubblicato da Corriere tv in cui Casalino secondo il termine utilizzato dal quotidiano di via Solferino ‘prende per un braccio Conte mentre parla con i giornalisti’. In effetti nelle immagini si vede Casalino che al termine della frase di Conte allunga un braccio verso il premier e gli apre lo spiraglio tra i giornalisti presenti. L’ex uomo macchina della comunicazione del Movimento 5 Stelle gestirà direttamente il rapporto tra Conte ed i giornalisti. Inevitabile che cresca anche nei suoi riguardi l’attenzione dei media.

Governo 2018, il profilo comunicativo del M5S

Aver scelto Casalino come portavoce personale secondo molti è la conferma di una sorta di sovrapposizione politica tra Conte ed il M5S. E quindi di maggiore distanza dalla Lega. Non è un caso che il nome di Conte sia stato proposto a Salvini da Di Maio come conferma la presenza del professore nella lista dei potenziali ministri. Cosi come è noto che sia Bonafede ad aver favorito l’incontro e la sintonia tra Conte e Di Maio. A rafforzare lo staff della comunicazione del premier dovrebbero arrivare altri professionisti vicini ai 5 Stelle. Si parla sia di Pietro Dettori che di Maria Chiara Ricciuti, ex staff comunicazione dell’Idv, e già portavoce personale di Di Maio. Il tutto sotto l’egida della Casaleggio & Associati. Quanto influirà tale vicinanza sul piano della comunicazione? Forse è ancora troppo presto per dirlo

