SIAE e il rinnovo degli organi sociali: il 13 giugno le elezioni a Roma

Il prossimo 13 giugno sarà una data particolarmente importante per tutti gli associati SIAE. A Roma, presso il Convention Center la Nuvola di Viale Asia, si svolgeranno le elezioni dedicate al rinnovo degli organi sociali.

Un appuntamento di estrema importanza per tutti gli associati SIAE, che sono chiamati a votare tra due liste: La SIAE che vorrei, sostenuta da Café Concerto Italia SRL e SIAE NEXT, portata alla ribalta dall’amministrazione uscente e da Sugarmusic SpA.

Proprio quest’ultima ha gestito l’ultimo mandato lanciando cambiamenti importantissimi. Le iniziative SIAE Solidale, le politiche di incentivo per favorire i giovani autori, l’iscrizione gratuita per autori ed editori di età inferiore ai 31 anni, il progetto Sillumina per una distribuzione del 10% dei compensi della copia privata da relegare ad iniziative che possano favorire cultura e creatività. Iniziative ispirate totalmente a quanto previsto dall’Agenda Digitale che hanno consentito di raggiungere un vero e proprio boom di domande di iscrizione online.

Il profondo cambiamento a livello digitale è uno dei meriti da riconoscere a SIAE NEXT, che ha alacremente lavorato negli ultimi anni per sviluppare il più possibile il progetto “Programmi Puliti”. Mettere in secondo piano i sistemi cartacei, favorendo un approccio più tecnologico ha permesso di fare importanti passi in avanti nell’esecuzione delle attività di controllo. Non solo, dato che ha favorito anche una ripartizione più efficace e rapida degli introiti da destinare agli autori, senza dimenticare il netto miglioramento nell’inserimento degli eventi. Puntare su un algoritmo per la gestione dei controlli è stata una scelta azzeccata, dato che ha permesso di migliorare la qualità dei controlli stessi, riducendo al minimo inefficienze e rischi.

La gestione finanziaria è uno dei punti centrali della campagna elettorale. La lista La SIAE che vorrei ha puntato il dito sugli investimenti per innovazione tecnologica e riorganizzazione aziendale, che sforerebbero quota 100 milioni di euro e avrebbero portato a magri risultati. Visione completamente diversa quella di SIAE NEXT, che conferma la bontà del lavoro svolto dall’amministrazione uscente e smentisce i dati sugli investimenti (sarebbero 61,2 in realtà). Non solo, visto che SIAE NEXT preme per sottolineare il lavoro di svecchiamento burocratico iniziato, il risparmio sui costi legati agli stipendi (evitando i licenziamenti), la chiusura (per il sesto anno di fila) del bilancio in attivo, con un incremento dei diritti netti liquidati (+28%).

SIAE NEXT rivendica anche i risultati raggiunti dal Fondo Norma, legato al patrimonio immobiliare, dal Fondo Pentagramma, per la gestione della liquidità con il minimo rischio, e dal Fondo di solidarietà, che ha permesso l’erogazione di oltre 1 milione di euro all’anno in progetti per sostenere i meno fortunati. Il Fondo Pentagramma in particolare ha permesso di raccogliere frutti positivi a beneficio delle casse della SIAE e dei suoi associati.

L’unica sicurezza, al momento, è che chi prenderà le redini di SIAE dovrà dimostrare di voler proseguire il rinnovamento e il profondo cambiamento attuato dall’ultima amministrazione, non solo dal punto di vista burocratico e finanziario.

