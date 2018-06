Chi ha rubato la mia vita? Cast e trama del film in prima tv Rai 2

Torna su Rai 2 il ciclo All’insegna del giallo. Questa sera, in prima serata, andrà in onda Chi ha rubato la mia vita, film diretto da Jason Bourque e che vede tra i protagonisti Sarah Butler, Josh Byer, e Karen Holness.

Thriller, drammatico e intrigante, il film narra la storia di una giovane scrittrice che si ritrova, d’un tratto, senza identità. Dovrà dunque lottare con tutte le sue forze per riprendere in mano la propria vita.

Chi ha rubato la mia vita? Trama e recensione del film

Per la prima serata di Rai 2, come di consueto, saranno accontentati gli amanti del genere thriller.

La protagonista del film, Sarah Butler, veste i panni di Nomi Gardner, scrittrice di gialli, felicemente sposata e madre di due bambini. Per regalarle un po’ di meritato riposo, suo marito le propone di trascorrere il week-end fuori città. I due, così, partono insieme a Greta, la giovane baby sitter.

La vacanza, tanto desiderata, per Nomi si trasforma in un vero e proprio incubo. La scrittrice viene rapita e quasi uccisa, ma riesce a fuggire e a tornare a casa.

Qui scopre che Greta, in realtà amante di suo marito da tempo, le ha rubato l’identità, ingannando la polizia, i suoi bambini e i suoi lettori. Nomi si ritroverà, ben presto, rinchiusa in un ospedale psichiatrico. L’unico a crederle è un camionista che, per sua fortuna, sarà disposto ad aiutarla.

La donna, forte della voglia di vendicarsi, cercherà di far venire a galla la verità per poter riabbracciare i suoi bambini e riprendere in mano la propria vita.

