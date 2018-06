Calciomercato 2018: Juventus, nome nuovo per il centrocampo. Piace Golovin

La Juventus continua a guardarsi intorno per costruire al meglio una squadra ancora più competitiva per la prossima stagione.

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Mattia Perin ed essere in procinto di acquisire a parametro zero l’ex Liverpool Emre Can per la mediana, ora i bianconeri hanno posto il mirino su un altro giocatore per la metà campo.

Trattasi del russo Aleksandr Golovin, giovane mezzala classe 1996 attualmente in forza al CSKA Mosca.

Calciomercato 2018: chi è Golovin

Golovin cresce calcisticamente proprio nel CSKA arrivando ad esordire in prima squadra nel 2014 a soli diciotto anni.

Da lì in poi la sua crescita è stata esponenziale, fino a raggiungere stabilmente il giro della nazionale con la quale si prepara ad affrontare i prossimi Mondiali casalinghi.

Mezzala, è molto forte nel dribbling (secondo nella graduatoria dei dribbling riusciti in campionato con l’88%) e nell’uno contro uno. Tecnico e rapido, non disdegna affatto andare personalmente al gol: nell’ultima stagione ha infatti siglato 7 reti in 43 presenze servendo anche 6 assist decisivi in oltre 3600 minuti d’impiego.

La valutazione del CSKA Mosca si aggira attorno ai 25 milioni, cifra non altissima visti gli standard attuali di mercato e la Juventus potrebbe approfittarne prima che, in caso di un suo grande Mondiale, il prezzo del cartellino continui a lievitare verso l’alto.

