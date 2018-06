Fifa 19: uscita a settembre con Champions League. I dettagli.

Dopo un altro anno passato tra Pes 2018 e Fifa 2018, entrambe le serie calcistiche che ogni anno si danno battaglia su chi vende di più. Dopo l’annuncio di Pro Evolution Soccer 2019 è il momento di Fifa 19, presentato con un primo trailer nel corso della conferenza E3 2018 di Electronic Arts. La copertina del gioco raffigurerà il campionissimo Cristiano Ronaldo.

Fifa 19: i dettagli del gioco

Per i videogiocatori le attese vengono soddisfatte. Ogni anno infatti le nuove aggiunte non deludono le aspettative degli acquirenti. La prima e forse più grande novità di Fifa 19 è la presenza della licenza ufficiale della Champions League, soffiata proprio a Pes dopo l’interruzione della collaborazione tra la UEFA e la compagnia di Metal Gear e Castlevania. Interruzione improvvisa, dato che la collaborazione sembrava solida e concreta. Un’altra novità è la “Il Viaggio“, intitolata Il Viaggio dei Campioni, nella terza stagione. Se nei capitoli precedenti i videogiocatori hanno guidato il protagonista Alex Hunter tra i maggiori campionati europei, a partire dalla Premier League, nella nuova edizione potranno competere anche per la Champions League, il più ambito torneo europeo per club che grazie alla nuova licenza acquisita da EA Sports sarà presente nel prossimo gioco.

Ti potrebbe interessare anche: Mondiali Russia 2018: focus Spagna. La Invencible Armada in Russia con un ruolo da protagonista

Fifa 19: l’uscita del gioco a settembre

Una volta visto l’accattivante trailer del nuovo Fifa 19, si aspetterà (con ansia) l’uscita effettiva del gioco. Infatti gli ammiratori, che da anni acquistano il videogioco, non vedono l’ora di poterci mettere le mani e iniziare a giocare, creare, affrontare e vincere trofei. La data ufficiale è il 29 Settembre 2018 e il gioco sarà disponibile su PS 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC Windows. I membri di Origin Access Premier però potranno ottenerlo (per computer) già dal 20 Settembre mentre i membri di Origin Access Basic avranno modo di giocarci per 10 ore con la versione gratuita. La data di uscita è lontana, ma l’attesa sembra possa valerne la pena.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM