Elezioni comunali Catania: risultati e consiglieri eletti, i nomi e le preferenze

Salvo Pogliese è il nuovo sindaco di Catania. Difatti nel corso del primo turno di elezioni amministrative che ha coinvolto quasi sette milioni di italiani, Pogliese ha superato lo sbarramento del 50%. In attesa dei numeri definitivi e dei conteggi definitivi ecco una possibile attribuzione dei seggi: 5 Pogliese Sindaco; 5 Forza Italia; 4 Grande Catania; 3 Diventerà Bellissima; 3 Fratelli d’Italia; 2 In Campo con Pogliese; 6 Cinque stelle; 4 Bianco per Catania; 3 Catania 2.0; 1 sindaco miglior sconfitto. Perciò subito dopo la vittoria ha subito rivolto un pensiero ai suoi elettori. Infatti Pogliese ha dichiarato: ‘Grazie per questa straordinaria testimonianza di affetto e di fiducia’. E ha concluso promettendo ‘Vi ripagherò lavorando ogni giorno con entusiasmo per rendere Catania una città all’altezza delle vostre speranze e delle vostre aspettative’.

Elezioni Comunali, liste di maggioranza

Rispetto agli altri comuni capoluoghi della Sicilia Catania e Trapani sono gli unici comuni capoluoghi dove è stato eletto il sindaco senza il bisogno del ballottaggio. Invece si tornerà alle urne a Messina, Ragusa e Siracusa. Particolarmente rilevante il successo delle liste a supporto di Pogliese. Quasi subito, dallo scrutinio, è emerso il trend favorevole al centrodestra. Soprattutto grazie ai valori espressi dalle sue liste. Catania in Azione (5.000 voti, 4,09%), Diventerà Bellissima (7.220 voti, 5,91%), Grande Catania (10.230 voti, 8,38%); Una scelta d’amore per Catania (13.130 voti, 10,75%), Noi con Salvini (2.056 voti, 1,68%), Fratelli d’Italia (7.177 voti, 5,88%), Forza Italia (13.481 voti, 11,04%), UDC (4.639 voti, 3,80%) In campo con Pogliese (6.668 voti, 5,46%).

Elezioni Comunali, nomi consiglieri comunali eletti

Dunque il sindaco eletto Salvo Pogliese potrà contare su una maggioranza composta di 22 consiglieri comunali, cinque dei quali eletti nella lista civica che porta il suo nome. Alessandro Messina, Manfredi Zammataro (Diventerà bellissima), Bartolomeo Curia, Salvo Giuffrida, Luca Sangiorgio (Una scelta d’amore per Catania), Santi Bosco, Giovanni Gabriele Petralia, Graziana Scalia (Forza Italia), Giuseppe Castiglione, Sebastiano Anastasi (Grande Catania), Andrea Barresi, Paola Emanuela Parisi (In campo con Pogliese).

Elezioni Comunali, consiglieri comunali di opposizione

Infine tra le opposizioni in consiglio comunale ci sarà il candidato sindaco sconfitto Enzo Bianco. Inoltre siederanno sui banchi del consiglio comunale Giovanni Grasso, Lidia Adorno, Emanuele Gabriele Nasca e Giuseppe Fichera (Movimento 5 Stelle), Daniele Bottino, Salvo Di Salvo, Lanfranco Zappalà, Maria Grazia Felicioli (Con Bianco per Catania) Giuseppe Gelsomino, Francesca Ricotta e Andrea Guzzardi (Catania 2.0). In conclusione è da sottolineare l’esclusione dal consiglio comunale di seggi attribuibili alla candidatura di Emiliano Abramo; È Catania si ferma al 3,18%. Anche Riccardo Pellegrino, la cui lista Un cuore per Catania si ferma all’1,60% è fuori dal consiglio.

