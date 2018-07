Era d’estate: trama e cast del film, stasera in tv con Beppe Fiorello.

Nel giorno dell’anniversario dell’omicidio di Paolo Borsellino, Rai 3 trasmette in prima serata, alle ore 21.15, il film Era d’Estate, con Beppe Fiorello. Il film è di genere drammatico, è stato realizzato nel 2015 e ha una durata di 1 ora e 40 minuti circa. Questa sera, giovedì 19 luglio 2018, avremo dunque la possibilità di assistere alla pellicola che nel 2015 aprì il Festival del Cinema di Roma, e che uscì per commemorare il 24° anniversario dalla strage di Capaci, avvenuta il 23 maggio 1992. Oltre alla diretta tv, sarà possibile vedere il film anche in streaming, sul sito RaiPlay, e dunque sintonizzandosi sul canale streaming di Rai 3. Ecco la trama e il cast di Era d’Estate.

Era d’Estate: la trama del film

Era d’Estate racconta un momento particolare delle vite di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Esattamente la vicenda si colloca nell’estate del 1985, quando i due giudici vennero trasferiti d’urgenza all’isola dell’Asinara con le loro famiglie. Il motivo? Una minaccia grave e allarmante di matrice mafiosa che incombeva sulle loro teste. Siamo infatti nel periodo preparatorio del maxiprocesso che porterà in carcere molti nomi importanti della mafia. Ma anche all’Asinara, Falcone e Borsellino non si prendono una pausa dal proprio lavoro. Continuano invece le loro indagini, nonostante debbano far fronte alle ingerenze di uno Stato corrotto che cerca di mettere loro i bastoni tra le ruote. Una storia vera su due eroi della Storia italiana, mai troppo compianti. Due figure gigantesche che oggi mancano come il pane al nostro Paese.

Era d’Estate: il cast del film

Dietro la macchina da presa di Era d’Estate troviamo Fiorella Infascelli, apprezzata documentarista che ha lavorato anche con Pasolini e Bertolucci. E che è stata regista e sceneggiatrice di, tra gli altri, Italiani e Pugni chiusi. Nel cast artistico troviamo Massimo Popolizio (Romanzo criminale, Il Divo) a interpretare Giovanni Falcone. E Giuseppe Fiorello (Baarìa, Magnifica presenza) nel ruolo di Paolo Borsellino. A completare il cast artistico Valeria Solarino (Vallanzasca, Smetto quando voglio) nel ruolo di Francesca Morvillo, la moglie di Falcone; Claudia Potenza (Basilicata Coast to Coast, Una piccola impresa meridionale) nei panni di Agnese Piraino di Leto, moglie di Borsellino.

Era d’Estate: il trailer

Ecco il trailer ufficiale del film Era d’Estate. Appuntamento alle ore 21.15, stasera giovedì 19 luglio 2018, su Rai 3.

