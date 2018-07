Sorteggio calendario Serie A 2018-2019: diretta streaming e orario tv.

Oggi giovedì 26 luglio 2018 avverrà il sorteggio calendario della stagione di Serie A 2018-2019. Con il calciomercato ancora all’attivo, è già partito il conto rovescia che ci porterà a sabato 18 agosto, giorno in cui si giocheranno gli anticipi della prima giornata del campionato di calcio italiano. La sfida è sempre alla Juventus, vincitrice di 7 Scudetti consecutivi, e che con l’acquisto di Cristiano Ronaldo sembra aver messo già le mani anche sull’ottavo. Ma la bellezza del calcio sta anche nella sua imprevedibilità e il campionato che ci aspetta si preannuncia già molto avvincente.

Sorteggio calendario Serie A 2018-2019: diretta streaming e tv e orario

Alle ore 18.45 di oggi giovedì 26 luglio 2018 sarà possibile sintonizzarsi su Sky Sport Uno oppure Sky Sport International Champions Cup per vedere l’antipasto di quello che aspetta per la prossima stagione. Poi, alle ore 19, si inizia con il sorteggio del calendario. L’evento in tv sarà condotto da Leo Di Bello e Giorgia Cenni, mentre tra i commentatori spiccano Paolo Condò e Luca Marchegiani.

Il calendario della Serie A 2018-2019 si potrà vedere anche in diretta streaming sul sito Skysport.it.

Sorteggio calendario Serie A 2018-2019: le regole

Sarà un campionato spezzatino quello della Serie A 2018-2019, con partite previste il sabato, la domenica e il lunedì, in differenti fasce orarie (15-18-20.30). Proibiti i derby nei turni infrasettimanali, così come alla prima giornata. Di mercoledì non si potranno giocare neppure gli scontri tra le sei attuali pretendenti ai primi posti, ovvero, Juventus, Napoli, Roma, Inter, Lazio e Milan.

Per lavori ai rispettivi stadi, alcune squadre giocheranno la prima partita fuori casa. Queste sono Napoli, Cagliari e Frosinone. Un altro criterio relativo alla prima giornata di campionato riguarda l’impossibilità di ripetere gli incontri già avvenuti nella prima giornata dello scorso campionato.

Infine, nelle ultime 4 giornate di campionato ci sarà una rigorosa alternanza tra gli incontri giocati in casa e quelli giocati in trasferta. Come di consueto, il massimo di gare consecutive in casa/trasferta non potrà essere superiore a due. Allo stesso tempo ci sarà doverosa alternanza casa/trasferta tra le squadre che si affronteranno nei derby. In conclusione, l’ultima partita delle squadre che hanno giocato la 38° giornata dello scorso campionato in trasferta sarà giocata in casa.

Derby a parte, sia alla prima sia all’ultima giornata di campionato è possibile qualsiasi tipo di incontro, quindi anche i big match. Allo stesso tempo, le società che partecipano alle competizioni europee non si potranno incontrare in concomitanza con una partita europea nella stessa settimana.

