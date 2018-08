Pensioni notizie oggi: Quota 100, 4 miliardi non ci sono. Ecco i conti

Pensione anticipata con Quota 100, ecco i conti

Il vertice tra i principali ministri del Governo Conte pare aver dato esito positivo. Si è trattato solo di un primo giro prima della pausa di agosto per valutare da dove ripartire alla ripresa. La dichiarazione del premier ha un tono molto positivo: ‘abbiamo deciso la programmazione economico-finanziaria che presenteremo nel prossimo mese di settembre. Abbiamo operato una ricognizione dei vari progetti di riforma che consentiranno all’Italia di avviare un più robusto e stabile processo di crescita. Abbiamo esaminato i mutamenti del quadro macro-economico e le condizioni del bilancio a legislazione invariata’.

La dichiarazione del Ministro dell’Economia aggiunge un elemento importante. Perché il ‘Ministro Tria esprime soddisfazione per l’accordo sulle linee del quadro programmatico proposte’. Ma nel confermare la compatibilità tra gli obiettivi di bilancio già illustrati in Parlamento e l’avvio delle riforme’ cita tra quelle contenute nel programma di governo solo ‘flat tax e reddito di cittadinanza’. Nessun cenno alle pensioni. Perché?

Pensioni notizie oggi, dubbi degli economisti Alesina e Giavazzi

Ad esprimere dubbi sulla possibilità di dare forma al superamento della riforma Fornero sono stati, pochi giorni fa, Alberto Alesina e Francesco Giavazzi. Secondo l’intervento degli economisti pubblicato sulle pagine del Corriere della Sera farebbe venire meno ‘un risparmio di spesa per il 2019-20 pari a circa 25 miliardi l’anno lordi (cioè non tenendo conto delle imposte pagate dai pensionati)’. Ovvero una operazione difficilmente compatibile con la tenuta dei conti pubblici. ‘Ci si illude – scrivono Alesina e Giavazzi – di poterli sostituire riducendo le pensioni più ricche. Ma anche se si azzerassero le pensioni dei 30.000 cittadini che percepiscono un netto mensile superiore a 5.060 euro (una norma evidentemente anticostituzionale) si risparmierebbero 4 miliardi. E si coprirebbe solo per un anno il buco che si apre se si cancella la norma che lega l’età della pensione alla speranza di vita’.

Pensioni notizie oggi, Salvini: ‘Manovra punta su flat tax e riforma previdenziale’

Stando ai conti di Alesina e Giavazzi sarebbe difficile per l’esecutivo introdurre anche solo ‘Quota 100’ come prima misura di allargamento delle maglie per l’accesso all’età pensionabile. Tornando invece alle parole dei protagonisti al contrario di quanto fatto da Tria ha parlato di pensioni il Ministro Salvini. Infatti stamattina a Skytg 24 ha dichiarato che ‘la manovra non conterrà subito tutte le misure previste, ma ci saranno i primi passi in direzione della flat tax e di una riforma radicale del sistema previdenziale’.

