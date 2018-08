Concorso ispettori lavoro: Di Maio annuncia nuovi posti, le mansioni

“Il mio obiettivo è fare un concorso straordinario per gli ispettori del lavoro perché servono più ispettori. In alcune zone, come nel foggiano, il caporalato bisogna estirparlo azienda per azienda”. Queste le parole del ministro del Lavoro Luigi Di Maio all’indomani di un altro tragico incidente stradale oltre a quello avvenuto alle porte di Bologna; proprio nei pressi della città pugliese, infatti, un camion si è scontrato con un furgone con a bordo 12 braccianti africani che hanno tutti perso la vita.

“Oggi ci sono poche centinaia di persone che devono controllare milioni di realtà e imprese”; così Di Maio ha sottolineato l’urgenza di un provvedimento in merito ai microfoni di Radio24. Inoltre, sempre il vicepremier ha aggiunto che sul contrasto al caporalato: “le leggi ci sono già”; tuttavia, “lo Stato non è ancora attrezzato per controllare”. Dunque, in conclusione all’intervento ha esposto una doppia possibilità: “emanare altre leggi tanto per fare un altro comunicato stampa” oppure “applicare le leggi che già esistono”.

Sempre in provincia di Foggia, in un incidente dalla dinamica simile a quello di ieri, pochi giorni fa sono morti altri 4 braccianti agricoli africani. Quindi, sono ben 15 le persone che hanno perso la vita in appena 3 giorni. Una “strage” che riguarda molto le condizioni del lavoro nei campi anche se è avvenuta sulla strada. In tal senso, fanno eco alle parole di Di Maio quelle pronunciate dal Presidente della Camera Roberto Fico: “le tragedie di questi giorni in Puglia ci ricordano come la vita dei braccianti sia troppo spesso legata a condizioni di vita e di lavoro inaccettabili […] nella scorsa legislatura è stata approvata senza voti contrari una legge che è un tassello da cui partire per affrontare il problema”.

