Pensioni notizie oggi: Quota 100 al via, nuovo incontro decisivo

Quota 100 verso l’ok, l’incontro

Per il Governo si avvicina il momento delle scelte forse difficili. In particolare con la manovra di bilancio in programma ad autunno dovranno essere più chiare priorità dell’esecutivo. Grandissima l’attesa soprattutto per le materie più citate da Movimento 5 Stelle e Lega. Tra queste vi è certamente il tema delle pensioni. Dalle indiscrezioni delle ultime settimane ‘Quota 100’ sembra essere il punto di partenza per il superamento della riforma Fornero.

Pensioni notizie oggi: risorse per ‘Quota 100’

Cosa si intende per ‘Quota 100’? La possibilità di accedere all’età pensionistica raggiungendo 100 come somma dell’età anagrafica e somma degli anni di contributi versati. La misura potrebbe avere per il primo anno un costo pari a 4 miliardi di euro. Mentre il valore complessivo della legge di bilancio sarebbe stimato intorno ai 26-27 miliardi. Sui conti e sulle risorse necessarie non sono mancate nelle ultime settimane voci critiche.

Pensioni notizie oggi: Di Maio conferma vertice governo

Ha parlato di pensioni intervistato a Radio 24 il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio. L’esponente del M5S ha confermato ‘un altro vertice di maggioranza’ nelle prossime ore. ‘Mettiamo sul tavolo il reddito cittadinanza, flat tax e poi la Legge Fornero. Depositata la proposta di legge per il taglio delle pensioni d’oro. Credo sarà approvata per settembre/ottobre e – ha concluso Di Maio – daremo soldi ai pensionati al minimo’.

Pensioni notizie oggi: variabili su Quota 100

Rispetto a Quota 100 ci sono aspetti ancora da chiarire. Per esempio l’eventuale età mimima. Le voci dicono che potrà partire dai 64 anni. E ancora: vi sarà un numero massima di contributi figurativi? Tutte domande che tengono col fiato sospeso tantissimi italiani. Inoltre rispetto alle pensioni oltre che ‘Quota 100’ negli ultimi mesi si è discusso tanto anche di Quota 41 ovvero gli anni di contributi necessari per andare in pensione a prescindere dall’età anagrafica. Sarà posticipata? Lascerà il posto a ‘Quota 42’? Dopo i vertici dell’esecutivo si attende di conoscere nel dettaglio i contenuti delle misure proposte.

