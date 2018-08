Modulo disdetta Sky gratis e in pdf, ecco come chiudere il contratto

Chi è interessato al modulo disdetta Sky può recarsi sul sito della pay tv. Qui, nell’apposita pagina, il servizio chiede i dati dell’utente e promette di ricontattarlo al più presto. Inoltre, più sotto, mette a disposizione 2 moduli per il recesso; il primo da usare nel caso in cui non siano trascorsi oltre 14 giorni dall’attivazione dell’abbonamento. Il secondo da compilare nel caso i 14 giorni dall’attivazione siano già stati superati. Inoltre è presente anche il modulo di disdetta Sky standard, che potrete visualizzare e stampare selezionando il seguente pdf scaricabile.

Modulo disdetta Sky gratis: quando disdire l’abbonamento

Sopra abbiamo visto che c’è la possibilità di recedere dall’abbonamento Sky anche entro i 14 giorni dall’attivazione. La disdetta standard prevede invece una tempistica differente. Visto che il modulo dovrà essere compilato e inoltrato almeno 30 giorni prima della scadenza naturale del contratto. In quest’ultimo si specifica infatti che la durata è annuale, ma il rinnovo è tacito. Ciò significa che se non si fa nulla, dopo 365 giorni il contratto si rinnoverà automaticamente. Fermo restando che la disdetta è possibile in qualsiasi momento, bisognerà comunque inoltrare la comunicazione tramite apposito modulo di disdetta con preavviso di almeno 30 giorni. Se si vuole conoscere (abbastanza) rapidamente la scadenza naturale del proprio contratto è possibile contattare il numero di assistenza 199 100 400.

Modulo disdetta Sky: come compilare

Il modulo disdetta Sky si compone di alcuni voci da compilare. Cliccando sul pdf sopra riportato, si può vedere nella porzione superiore la parte relativa ai dati anagrafici e di contatto, più il codice cliente. Quindi il soggetto firma una comunicazione già prescritta. Nella quale dichiara “di non essere interessato al rinnovo del contratto per ulteriori dodici mesi. E di voler, a tal fine, dare disdetta alla scadenza dello stesso come previsto dalle Condizioni Generali di Abbonamento”.

Modulo disdetta Sky: dove inviarlo

Una volta compilato il modulo, bisognerà inviarlo tramite raccomandata con avviso di ricevimento al seguente indirizzo fisico: SKY Casella Postale 13507 – 20141 Milano. Un altro canale di trasmissione può essere la PEC, ovvero la Posta Elettronica Certificata. In questo caso bisognerà inviare il modulo debitamente compilato, con tanto di data e firma, al seguente indirizzo PEC: [email protected]. L’invio della e-mail dovrà però essere effettuato da un proprio indirizzo PEC. Qualora non lo si abbia la modalità di invio tradizionale resta la soluzione più efficace.

