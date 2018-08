Borse di studio Inps 2018: requisiti reddito e scadenza. Il bando

L’Inps ha indetto un concorso per il conferimento di n° 834 borse di studio per la partecipazione a Master Universitari di primo e secondo livello e Corsi Universitari di Perfezionamento.

Nell’Allegato n.1, che costituisce parte integrante del presente bando, sono indicati:

 Le Università presso le quali si svolgeranno i Master/Corsi;

 Il titolo dei Master/Corsi;

 La Sede universitaria presso la quale si svolgeranno i Master/Corsi;

 La tipologia dei Master/Corsi;

 La durata dei Master/Corsi;

 Il numero di borse di studio messe a bando;

 Il costo dell’iniziativa formativa;

 L’importo unitario della borsa di studio erogata dall’Istituto, il cui massimo è 10mila euro.

Quindi per poter essere ammesso al concorso, il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere figlio o orfano di dipendente o pensionato iscritto alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali o di pensionato utente della Gestione Dipendenti Pubblici

b) avere un indicatore ISEE ordinario riferito al proprio nucleo familiare, valido alla data di presentazione della domanda;

c) aver presentato, presso l’Ateneo prescelto, domanda di iscrizione al Master/ Corso universitario di Perfezionamento per cui si intende richiedere la borsa di studio;

d) essere inoccupato o disoccupato alla data di presentazione della domanda;

e) poi avere un’età inferiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda;

f) non aver già ricevuto dall’Istituto, dal 2013 ad oggi, borse di studio della stessa natura di quelle di cui al presente Bando, per Master di I e II livello, Corsi universitari di perfezionamento, Corsi universitari di specializzazione, Dottorati di ricerca, convenzionati e finanziati dall’Istituto.

Non sono ammessi al concorso i candidati che risultino già iscritti, nell’anno accademico 2018-2019, ad altri corsi di laurea, master, corsi di perfezionamento, scuole di specializzazione e dottorati.

Borse di studio Inps 2018: come fare domanda

Per fare domanda gli interessati devono aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell’ISEE ordinario. L’attestazione ISEE è necessaria per determinare la posizione in graduatoria. Qualora il sistema non rilevi la presentazione di una Dichiarazione Sostitutiva Unica valida alla data di inoltro della domanda, ai fini dell’attribuzione del punteggio per la redazione delle graduatorie, verrà attribuito il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE massima.

La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica a decorrere dal 22 agosto 2018 ore 12.00. per farlo, è necessario scrivere “Borse di studio per master di I e II livello” nel motore di ricerca sul sito www.inps.it e cliccare su “Accedi al servizio” nella pagina della relativa Scheda prestazione.

Ciascun candidato può presentare domanda per un massimo di n. 3 offerte formative. Laddove risultino presentate domande per un numero superiore di offerte formative, saranno istruite solo le prime tre domande pervenute, seguendo l’ordine cronologico di presentazione.

Per quanto riguarda le scadenze, ogni bando ha la propria. Infine consigliamo di controllare l’elenco delle offerte formative (allegato 1 al seguente bando) per tutte le informazioni necessarie.

