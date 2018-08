Cronaca ultime notizie: Manuela Bailo era a Brescia, ecco la svolta

Si infittisce sempre di più il mistero sulla scomparsa di Manuela Bailo, la ragazza di Brescia di cui non sia hanno più tracce da sabato 28 luglio.

Manuela viveva a Nave, nel Bresciano, insieme al suo ex fidanzato, con il quale aveva conservato un profondo legame di convivenza e di amicizia.

Stando alle parole di quest’ultimo, la trentacinquenne si sarebbe allontanata volontariamente da casa per trascorrere la notte fuori città insieme ad un’amica.

Cronaca ultime notizie: Manuela Bailo era a Brescia, pista dei falsi SMS

La sorella e l’ex fidanzato hanno continuato a ricevere SMS rassicuranti da parte di Manuela fino a lunedì sera, dopodiché il vuoto assoluto. La ragazza non si è più presentata a lavoro e l’amica da cui disse di doversi recare, giura di non averla vista nè sentita.

Nei suoi SMS di sabato pomeriggio, Manuela Bailo aveva riferito alla sorella di trovarsi fuori città per trascorrere la notte fuori; e che si sarebbe recata direttamente a lavoro il lunedì seguente.

La sorella, inoltre, avanza l’ipotesi che non sia stata lei a scrivere gli SMS inviati dal suo cellulare. Il convivente, per giunta, continua a sostenere che la ragazza non si sarebbe mai allontanata da casa senza dare una spiegazione.

Cronaca ultime notizie: Manuela Bailo era a Brescia, il cellulare mai mosso da lì

Dalle celle telefoniche, però, pare che la giovane donna non si sia mai mossa da Brescia e che, per giunta, non abbia mai raggiunto il paese in cui vive la sua amica.

Quest’ultima, la sorella e l’ex fidanzato di Manuela, sono stati ascoltati a lungo dagli inquirenti ma, finora, non sono emersi elementi utili alle indagini.

Non si esclude l’ipotesi di un allontanamento volontario, dato che in passato la ragazza aveva avuto una relazione con un uomo sposato.

