NoiPa stipendio agosto: doppio cedolino in arrivo, ecco perché.

Doppio cedolino stipendio agosto NoiPA, la spiegazione

Doppio cedolino in arrivo ad agosto per gli assistiti di NoiPa? Possibile. Ma tutto dipende da quanto accaduto a luglio, che sarebbe dovuto essere il mese del conguaglio 730, con relativo accredito o addebito. Buone notizie anche per i docenti, che a breve termineranno il periodo di vacanze per tornare a scuola. Ma che nell’ultima decade di agosto potrebbero ricevere notizie positive, in termini remunerativi. Andiamo a vedere cosa sta per succedere per quanto riguarda NoiPa.

NoiPa stipendio agosto: doppio cedolino, ecco a chi e perché

Così come a luglio, anche per il mese di agosto sono attesi due cedolini. Naturalmente chi ha ricevuto il doppio cedolino il mese scorso non lo riceverà anche ad agosto. Chi invece a luglio ne ha avuto solo 1, dovrebbe aspettarsene uno supplementare per questo mese. Nel quale è previsto il cedolino relativo alla rata ordinaria e al tempo stesso il cedolino dedicato alle competenze accessorie.

A suo tempo NoiPa aveva pubblicato la seguente comunicazione. “Il conguaglio fiscale risultante dai modelli 730/2018, non elaborati con l’emissione urgente, sarà applicato attraverso la prima emissione utile in base ai tempi di trasmissione dei dati al sistema NoiPa. A seguito di tale emissione sarà pubblicato un cedolino dedicato”.

Dunque, chi non ha ricevuto a luglio il rimborso Irpef, potrà riceverlo ad agosto. Per i docenti il mese potrebbe particolarmente arridere loro. Per alcuni insegnanti infatti potrebbe essere arrivato anche il momento dell’accredito dei pagamenti relativi alle attività in commissione Esami di Stato 2018.

NoiPa stipendio agosto: cedolino, le date

Per quanto riportato sopra attendiamo aggiornamenti ufficiali sulle date da NoiPa, che al momento festeggia i 50.000 Like sulla propria pagina Facebook. Per ciò che concerne le date, viene confermata, come ormai di consueto ogni mese, l’esigibilità per il 23 agosto. Essendo un giovedì non ci saranno slittamenti (anzi, anticipi) di sorta. Per quanto riguarda le date delle emissioni speciali, confermate come sempre le date del 18 e del 26 agosto.

