Aretha Franklin è gravissima: malattia e condizioni di salute. Come sta davvero.

Aretha Franklin sarebbe gravissima. Addirittura, secondo alcune fonti, in fin di vita. Logorata dalla malattia, le sue condizioni di salute sono peggiorate, il che portano a pensare già al peggio. La famiglia si è intanto riunita attorno alla regina del Soul, 76 anni lo scorso marzo. Ultima esibizione nel novembre scorso, in occasione dell’evento Elton John AIDS Foundation. In primavera erano previste altre date per i suoi concerti, a cui però la Franklin ha dovuto rinunciare dietro il parere dei suoi medici. L’ultimo concerto risale a inizio settembre, ormai quasi un anno fa, quando si esibì al Pavillon di Highland Park. Ecco le ultime notizie sulle condizioni di salute di Aretha Franklin.

A riportare l’aggravarsi delle condizioni fisiche di Aretha Fanklin è stato il sito statunitense Showbiz411, con un articolo a firma di Roger Friedman. Già nel 2010 uscì una notizia che parlava di un cancro al pancreas della cantante. Notizia che però, un anno più tardi, la stessa Franklin smentì. Tuttavia i segni della malattia sono risultati evidenti in qualche immagine trapelata di recente, dimagrita e con una parrucca. Al di là del mero gossip, la Franklin aveva affermato nel 2011 che i suoi problemi di salute erano stati risolti.

“Hanno detto un sacco di cose strane. E hanno detto un sacco di cose non vere. Ho pensato che avrei fatto meglio a chiarire. Non ho un tumore”. Queste le sue parole dopo il miglioramento delle sue condizioni di salute. Affermando anche che nessun esponente della sua famiglia aveva proferito parola sul suo stato di salute.

Tuttavia, acciacco dopo acciacco, le condizioni cliniche della cantante si sarebbero aggravate negli ultimi giorni. Sulle notizie trapelate comunque si attendono conferme e aggiornamenti ufficiali. Nel frattempo la famiglia di Aretha Franklin sta cercando di proteggere dai riflettori di media, intimando il rispetto per la privacy.

