Canone Rai 2019: importo ed esenzione, come non pagare in bolletta

Dal 1° luglio 2018 e fino al 31 gennaio 2019 sarà possibile presentare la dichiarazione sostitutiva per evitare l’addebito del Canone Rai 2019 in bolletta. Infatti, va ricordato che a partire dal 2016 il canone Rai, una delle tasse più odiate dagli italiani, è stato inserito nella bolletta della luce. Inoltre, l’importo è stato ridotto a 90 euro, suddivisibile in 10 rate mensili, che partono da gennaio e arrivano fino a ottobre.

Canone Rai 2019: esenzione con dichiarazione sostitutiva

Il canone Rai è una tassa che si paga sulla detenzione di un apparecchio radiotelevisivo o qualsiasi dispositivo atto a ricevere le trasmissioni televisive. Il legame tra la detenzione di questo dispositivo e la sussistenza di una utenza per la fornitura di energia elettrica vale come presupposto primario per l’addebito del canone Rai in bolletta.

Per evitare l’inclusione della tassa nella bolletta della luce e quindi per evitare di pagare la tassa, bisognerà presentare una dichiarazione sostitutiva entro il 31 gennaio 2019. Il termine originario per inviare tale dichiarazione parte dal 1° luglio 2018; pertanto, chi non disponesse di una televisione a casa, può già pensare a inviare la dichiarazione.

Si precisa che il canone Rai è una tassa unitaria, e non vincolata al numero dei dispositivi di ricezione che si hanno in casa. Ciò significa che se un soggetto possiede due case e dunque due televisori in entrambe le case, sarà tenuto a pagare sempre e comunque una volta sola la tassa.

Canone Rai 2019: esenzione, i casi più comuni

Ci sono determinati soggetti che sono esentati dal pagamento del canone Rai. Tra questi spiccano i soggetti con età pari o superiore a 75 anni e con reddito massimo di 8.000 euro annui. Esonerati dal pagamento anche i militari delle Forze Armate Italiane, operanti in ospedali e case del soldato; militari cittadini stranieri appartenenti alle forze della Nato, nonché gli agenti diplomatici e consolari.

Canone Rai 2019: dichiarazione sostitutiva per esenzione

Come scrive l’Agenzia delle Entrate, i contribuenti che sono titolari di un’utenza di fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale e che vogliono disdire l’abbonamento, dovranno presentare apposita documentazione. La disdetta può avvenire solo nel caso in cui non si detengano più apparecchi televisivi in alcuna abitazione di proprietà. La procedura da seguire consiste nella compilazione della dichiarazione sostitutiva, un modello che sarà sufficiente presentare per comunicare la disdetta, senza più la necessità di suggellare l’apparecchio televisivo.

La dichiarazione presentata dal 1° luglio 2018 al 31 gennaio 2019 avrà effetto per l’interno anno 2019. Le dichiarazioni presentate dal 1° febbraio al 30 giugno, invece, hanno effetto solo il canone semestrale luglio-dicembre dello stesso anno.

Il modello va presentato per via telematica. Qualora questa modalità sia impossibile da praticare, allora sarà possibile inviare un plico raccomandato senza busta all’indirizzo che segue. Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1 – S.A.T. Sportello Abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino.

Per scaricare la dichiarazione sostitutiva, selezionate il seguente pdf scaricabile e stampabile.

