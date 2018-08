Vacanze last minute Agosto 2018 : Ecco le possibili mete

Il 15 Agosto si avvicina e le vacanze last minute sono spesso la soluzione perfetta per raggiungere destinazioni ideali per trascorrere Ferragosto o anche per pianificare le vacanze nella seconda metà del mese. In questo periodo, il caldo si fa meno insopportabile e anche la folla inizia a diradarsi. Che si parta da soli o in coppia, in Italia o in Europa, c’è l’imbarazzo della scelta a seconda che si cerchi relax, benessere, cultura o divertimento.

Le mete in Italia e all’estero

Per chi va in vacanza con la famiglia, le vacanze last minute potranno iniziare con il tour nella casa di Peppa Pig a Gardaland che può essere un’ottima occasione di divertimento. Così come una gita in Alto Adige, dove mamma e figlia potranno usufruire di trattamenti di bellezza. E ancora, percorsi in bicicletta in Valtellina, passeggiate in Carinzia e i festival di musica e danza a Madrid. Per chi ama la musica, al belvedere di Villa Ruffolo a Ravello, si potrà assistere a concerti a picco sul mare. Ma ci sono esperienze più particolari, come dormire con i delfini al Parco Oltremare di Riccione o avvistare le aquile a Selva di Val Gardena.

E chi trascorre Ferragosto in citta ?

Anche chi decide di trascorrere Ferragosto senza recarsi nei luoghi di vileggiatura ha la possibilità di passare una bella giornata. E non è un problema il budget risicato. A Ferragosto ci si può divertire anche a costo zero o quasi, sfruttando le occasioni messe a disposizione dalle amministrazioni locali. Che si risieda a Nord, al Centro o al Sud, tutti possono trovare la soluzione ideale. Magari visitando questi luoghi sfruttando le vacanze last minute.

Vacanze : divertimento e Festa della Birra.

A Milano il 15 Agosto avrà il suo clou in Piazza del Cannone. Qui fino al 2 Settembre sono previsti eventi, balli e spettacoli. Anche a Ferragosto è previsto tanto divertimento con musica, intrattenimento e giochi. Proprio qui sarà possibile gustare in prima assoluta il nuovo panettone agli agrumi di Sicilia di Fiasconaro. Al Magnolia, sempre a Milano c’è la Festa della Birra. Musica, birra (ovviamente) e divertimento a prezzi modici : 8 euro per un boccale da un litro alla spina, 5 euro per una birra in bottiglia.

Torino : dai Musei ai tram storici

Le vacanze last minute a Torino saranno all’insegna dei Musei. I Musei e i Giardini Reali, Palazzo Madama, il Gam e il Mao saranno aperti fino alle 23 il 14 e fino a mezzanotte il 15 per solo un euro. Il costo sale a due euro per visitare le mostre a Palazzo Madama e al Mao. Anche la Reggia di Venaria sarà aperta il 15 agosto con la festa fino alle 23.30 e a Rivoli, il Castello con la mostra su De Chirico. Saranno anche in funzione l’ascensore della Mole Antonelliana, la tranvia per Superga e i tram storici.

A Firenze e Bologna, tra musica e fuochi d’artificio

Le vacanze last minute a Firenze e Bologna offriranno moltissime possibilità di divertimento. A Firenze molti musei saranno aperti. Per la serata, al Fiorino sull’Arno concerto del polistrumentista argentino Mintcho Garrammone. Poi, il Giardino dell’Artecultura ospita Alyen Rosy Band, uno show a base di Jazz, swing bossa nova e fusion. Sulla terrazza della River Urban Beach ci saranno aperitivi e DJ. Nei dintorni, a Barberino del Mugello torneranno i fuochi d’artificio sul Lago del Bilancino su chiatte galleggianti. A Bologna presso le Serre dei Giardini Margherita musica tuta la sera e ingresso libero. Al Sostegno del Battiferro, invece, musica afrocaribe dalle nove di sera in poi. Prima consumazione obbligatoria a 5 euro.

In Val Gardena, soluzioni ideali per i bambini

Dalla Festa degli Aquiloni a Selva alla Festa del Bambino a Ortisei, in Val Gardena i più piccoli avranno la possibilità di dare sfogo a creatività e fantasia. Esperti spiegheranno loro le tecniche di volo con gli aquiloni, oltre ad aiutarli a costruirli. A Ortisei, focus sulla natura e il bricolage durante, con i Ranger del Parco Naturale UNESCO Puez-Odl che mostreranno ai ragazzini i materiali rintracciabili in natura e come utilizzarli per creare oggetti unici. Delle mete indimenticabili per le vacanze last minute con tutta la famiglia.

In Romagna musica, feste e divertimento

Come tradizione la riviera romagnola ospita una molteplicità di eventi ferragostani. Scegliendo questa zona per le vacanze last minute non mancheranno le occasioni di svago. Tutti i locali di Rimini organizzeranno serate con musica e ballo. Un Mare di Fuoco, sul lungomare, sarà una serata a base di stand gastronomici, feste e musica. Il 14, al Beat Village concerto di Patty Pravo. A Cattolica, previsto un ricco cartellone di artisti nazionali e internazionali, fra cui Le Vibrazioni il 16 Agosto. I pescatori cucineranno il pesce per i turisti nella Rustida di Cesenatico. Mondaino ospiterà il Palio del Daino con spettacoli, sfide e artigianato. Milano Marittima celebrerà il compleanno con un grande concerto presso la Rotonda 1° Maggio.

Le celebrazioni dalla Costa degli Etruschi a Roma

Su tutta la costa toscana le vacanze last minute ci porteranno in luoghi dove ci saranno feste e sagre un po’ dappertutto. Spiccano la Degustazione dei Vini di Bolgheri, a Bibbona (LI), il Ferragosto in Piazza a Vada e il Festival delle colline geotermiche Fra Terra e Cielo a Pomarance. Nella capitale, Ferragosto a quattro zampe alla Baubeach di Maccarese che festeggia il ventennale. Si andrà dalla caccia al tesoro con il proprio cane, al concorso “Come due gocce d’acqua” che premia la somiglianza fra il cane e il padrone. Poi pranzo e cocomerata per celebrare l’alleanza fra i cani e gli umani.

In Sardegna, per festeggiare la birra di Bosa

Una meta delle vacanze last minute può essere Bosa, località vicino ad Alghero, che ospita il Bosa Beer Fest Summer Edition il 13, 14 e 15 Agosto. Birra artigianale street food e musica saranno l’asse portante del divertimento in questa cittadina. Ventuno birrifici provenienti da USA, Italia e da tutta la Sardegna presenteranno oltre 120 etichette diverse. Inoltre musica Live con i Session in Blues e Caos Calmo. Dalle 22.30 l’alcatraz Tour con il Fluo Party. Il 14 musica con TeeDoo e Sessions in Blues. A Ferragosto, sonorità irish e pub songs con i Molly’s Chambers, seguiti dai Righeira e da Amy&Ivette.

Messina, la processione della Vara e la Cavalcata dei Giganti

Le vacanze last minute possono portare anche in Sicilia. A Messina Ferragosto sarà l’apice dei festeggiamenti. Momento clou la processione della Vara che sarà preceduta dalla Cavalcata dei Giganti : due statue alte oltre otto metri sfileranno per la città, accompagnate da carretti siciliani bande musicali e un “camiddu”, cammello in cartapesta. Mata e Grifone – le due statue, precedentemente chiamate Zanclo e Rea – accolgono i turisti a Messina dall’inizio del mese. La processione della Vara risale al ‘500 e si svolge a Ferragosto. Il carro, pesante 8 tonnellate e alto 15 metri, è trainato da centinaia di persone. Nela parte bassa, la Bara (Vara) con 12 apostoli, poi 70 angeli e più in alto il sole e Gesù che tiene la Madonna su una mano. La processione sarà accolta dal Vescovo in piazza Duomo.

