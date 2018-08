Inganno in paradiso: trama e cast del film stasera in tv su Rai 2

Inganno in paradiso: trama e cast del film stasera in tv su Rai 2

Questa sera appuntamento con il film Inganno in paradiso, thriller del 2016 diretto da Michael Feifer.

Tra i protagonisti, figura l’attore hollywoodiano, di origine italiana, Antonio Sabato Jr, nel ruolo di Dario, affascinante truffatore. Non mancheranno dunque azione, drammaticità e colpi di scena per gli amanti del genere.

Inganno in paradiso: trama del film stasera su Rai 2

Tamara, ricca e capricciosa ereditiera, vive nel lusso e nel divertimento più sfrenato. Le sue migliori amiche, Sherry e Dena, la convincono a partire insieme per un’entusiasmante vacanza alle Hawaii, all’insegna del relax.

Giunte in quel paradiso terrestre, le tre ragazze fanno fin da subito amicizia con Dario. Questi è un ragazzo italiano di bell’aspetto, con un’intrigante passione per la vela e per l’Oceano.

Neonato morto a Brescia: indagati tutti i medici, la ricostruzione dei fatti

Dario, dal canto suo, sembra l’uomo perfetto e lega in particolar modo con la giovane Tamara; con la quale inizia una passionale e travolgente relazione amorosa.

Ben presto, però, Tamara e le altre, si accorgeranno che le intenzioni di Dario non erano poi così nobili; nè tanto meno, le Hawaii erano un luogo così idilliaco, come avevano immaginato. Dopo aver visto il proprio conto in banca completamente azzerato, Tamara dovrà dunque rivolgersi alle forze dell’ordine per cercare di recuperare il denaro, ponendo rimedio alla truffa subita.

Inganno in paradiso: cast e curiosità sul film

L’attore Antonio Sabato Jr, protagonista di Inganno in Paradiso, è famoso al grande pubblico per essere stato un vero e proprio Sex Symbol negli anni Novanta.

Dopo aver iniziato la propria carriera come modello Calvin Klein, ha infatti proseguito il cammino nel mondo dello spettacolo partecipando a Reality Show. Poi ha proseguito l’attività lavorativa prendendo parte alle riprese di alcune serie tv americane.

Nel cast, tra gli altri, ricordiamo la presenza dell’attrice e modella Boti Bliss; Madison Spielvogel, Megan Blake, Caia Coley e Kim Estes.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

ISCRIVITI AL NOSTRO FORUM CLICCANDO SU QUESTO LINK