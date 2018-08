Calciomercato 2018: Parma, arriva Gervinho. Campbell al Frosinone, Ospina al Napoli

Ferragosto di grandi colpi nella nostra Serie A.

Il principale è quello del Parma che si assicurerà Gervinho, reduce da un’esperienza di due anni e mezzo in Cina all’Hebei Chine Fortune.

L’esterno d’attacco ivoriano si sta svincolando in queste ore dal sopracitato club cinese e firmerà con i ducali un contratto biennale con opzione per un altro anno.

Il classe ’87 si taglierà nettamente l’ingaggio per potersi trasferire in Emilia; il suo contratto cinese sarebbe scaduto il prossimo 31 dicembre.

Gervinho dunque ripartirà nuovamente dalla Serie A – dopo l’esperienza alla Roma – dopo due anni e mezzo bui in oriente e lo farà all’interno di un progetto molto interessante.

Calciomercato 2018: non solo Gervinho-Parma. Campbell sposa il Frosinone, Ospina il Napoli

In questo Ferragosto segnaliamo anche il grande colpo del Frosinone che si è assicurato a titolo definitivo dall’Arsenal l’ala costaricana Joel Campbell.

Classe 1992, Campbell è reduce da una stagione in prestito in Spagna al Betis nella quale non ha praticamente mai visto il campo a causa di un infortunio di lunga durata subito.

All’ultimo Mondiale russo ha giocato due partite con la sua Costa Rica, eliminata nella fase a gironi della competizione.

Domani Campbell sosterrà le visite mediche e firmerà un contratto triennale con i ciociari neopromossi.

Si è sbloccata infine la situazione legata al portiere per il Napoli: tra Guillermo Ochoa e Ciprian Tatarusanu alla fine l’ha spuntata David Ospina.

Il portiere colombiano lascia dunque l’Arsenal e arriverà stasera in Italia; domani per lui sarà giornata di visite e firma con i partenopei.

La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto.

