Rita Borsellino è morta dopo una malattia. La causa della morte

Rita Borsellino si è spenta oggi 15 agosto 2018 a Palermo, aveva 73 anni. La donna era sorella del giudice Paolo Borsellino assassinato dalla mafia il 19 luglio 1992. L’annuncio è giunto direttamente dal centro studi intitolato alla memoria del fratello. Rita Borsellino era da tempo malata e proprio questa malattia è la causa della morte. Vediamo la biografia, i dettagli e le reazioni alla scomparsa.

Morta Rita Borsellino, l’annuncio

“Con grande dolore rendiamo noto che Rita Borsellino, presidente di questa associazione, è tornata alla casa del Padre. Abbracciano i figli e le nipoti”. Così recita l’annuncio della scomparsa diramato dal presidente del Centro Studi Paolo Borsellino. Il decesso è sopraggiunto oggi all’Ospedale Civico di Palermo dove la donna era ricoverata a causa del peggioramento delle condizioni di salute.

Paolo Borsellino morte e attentato. Chi era, ecco la biografia

Rita Borsellino: impegno politico e lotta alla mafia

In questi anni la donna ha sempre appoggiato le iniziative dell’associazione Libera per la lotta alla mafia. Era presidente onorario dal 2005 fino alle dimissioni, grazie all’investitura ricevuta da Don Luigi Ciotti. Nel 2012 la discesa in politica per la poltrona di Sindaco di Palermo. In quell’occasione però venne battuta alle primarie del PD da Ferrandelli. Fino alla fine dei suoi giorni ha sempre cercato la verità sui responsabili della strage di Via d’Amelio.

Rita Borsellino: malattia e causa della morte

Da molto tempo la sorella del giudice ucciso dalla mafia lottava contro un tumore secondo quanto comunica il TGR Sicilia. Proprio questa patologia non ha lasciato scampo alla donna. La camera ardente sarà allestita sempre a Palermo in Via Bernini dove sorge il centro intitolato a Paolo Borsellino. In questi minuti si moltiplicano le manifestazioni di cordoglio nei confronti dei familiari da parte di tutti.

