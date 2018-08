Dove vedere Lazio-Napoli in diretta streaming e in TV

Dove vedere Lazio-Napoli in diretta streaming e in TV

Sabato alle 20.30 è in programma Lazio-Napoli, match di cartello della prima giornata del campionato di Serie A 2018-2019. Sarà l’occasione per vedere i vicecampioni del Napoli confrontarsi con la sorprendente Lazio, che nello scorso campionato ha mancato di un soffio la zona Champions. Il Napoli è atteso da un banco di prova importante, con il debutto di Carlo Ancelotti in panchina e dopo le proteste dei tifosi per il calciomercato.

Lazio Napoli : per la prima volta una partita solo in streaming

Lazio-Napoli ha anche un altro motivo di importanza : per la prima volta una partita sarà trasmessa solo in streaming in esclusiva su DAZN. Sarà una sorta di collaudo sul campo dell’affidabilità di Internet in Italia. Difatti, un match come questo significa centinaia di migliaia di stream contemporaneamente. Le insidie sono dietro l’angolo, ancor di più perché nessuno sa dove potrebbero situarsi le vulnerabilità della rete. Nodi principali, periferici nelle località a maggior concentrazione di tifosi o all’ultimo miglio dove eventuali cache non servono più a nulla: sono tutte possibilità da valutare.

Diretta streaming gratis, risultato e highlights gol – LIVE

Le prossime partite su DAZN

Lazio-Napoli del 18 Agosto sarà solo la prima delle partite in streaming su DAZN. La rete sarà messa alla prova da partite con un numero di tifosi -e quindi di stream- ancora più alto. La seconda giornata vedrà infatti la diretta streaming di Napoli-Milan. Più in là, arriveranno anche Inter-Juventus e Juventus-Roma. Comunque si prevede che gli abbonati non saranno, per ora, tantissimi. Anche perché in Agosto molti saranno in vacanza. I problemi potrebbero manifestarsi a stagione inoltrata. Una partita di calcio dal vivo è la cosa peggiore per il carico di una rete. Infatti si tratta di distribuire contenuti live e in perfetta contemporaneità.

Cosa può accadere vedendo Lazio-Napoli in streaming?

Tre sono i pronostici :

Non ci sono particolari problemi. Questo vorrebbe dire che la scelta di DAZN è giusta e che anche altri editori la seguiranno; Affaticamenti locali con disservizi locali e con specifiche tecnologie (ad esempio celle 3G-4G nelle zone con alta densità di tifosi). Si dovrebbero mettere in conto i malumori di chi, dopo lo speed test effettuato con successo, non riesce a vedere Lazio-Napoli senza interruzioni; Rallentamenti consistenti e blocchi. Questi ovviamente riguarderebbero non solo DAZN ma anche tutti gli altri che condividono l’infrastruttura Internet. Questo provocherebbe proteste non solo dei clienti DAZN, ma anche di tutti coloro che dovessero usare Internet nelle ore delle partite

Per ora nessuno può dire cosa succederà. Ma è certo che se i disservizi si verificassero con frequenza e in modo consistente, le proteste sarebbero rivolte non solo verso DAZN, ma anche verso la Lega Calcio.

Una soluzione dal satellite

Una soluzione del problema potrebbe essere la trasmissione via satellite dei match su DAZN. Nei bar e nei locali pubblici infatti, le partite di DAZN sono trasmesse, in maniera criptata, via satellite. In caso di problemi e per evitare eventuali class action dei consumatori, la Lega Calcio potrebbe obbligare DAZN a distribuire i propri contenuti via satellite, utilizzando la piattaforma Sky. Si tratterebbe di accendere una flag su una trasmissione già in essere. Una cosa molto semplice, anche considerando che saranno pochi gli abbonati a DAZN non abbonati anche a Sky Calcio. Lazio-Napoli e gli altri match in streaming saranno allora l’occasione per testare l’affidabilità della Rete italiana e capire se il broadcasting tradizionale ha ancora un futuro.

Lazio-Napoli : le formazioni

Tornando al match di sabato sera, Lazio-Napoli si segnala per le molte assenze da entrambe le parti. Inzaghi, allenatore della Lazio, non avrà a disposizione Lulic, Lucas Leiva e Perisic, squalificati. Anche il nuovo acquisto Berisha è in dubbio. Così a sinistra ci sarà Durmisi e a centrocampo Badelij. In attacco, Immobile con il supporto di Milinkovic-Savic e Luis Alberto. Il debuttante col Napoli Carlo Ancelotti, dovrà fare a meno di Ghoulam, Meret e Younis, infortunati. In porta Karnezis e Hamsik come regista, mentre in attacco è favorito Milik su Mertens.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM