Spread oggi in aumento: Piazza Affari cala per Atlantia

Il crollo di Atlantia trascina tutta la Borsa italiana al ribasso. Il -25% messo a segno dai concessionari principali delle autostrade italiane sta influenzando l’andamento di del FTSE – MIB, che è in calo di circa 1,5%.

Come sappiamo il governo, dopo il crollo di Genova, ha annunciato di voler revocare la concessione ad Atlantia, che ora sta bruciando con l crollo in Borsa circa 4,85 miliardi di capitalizzazione. Questo potrebbe provocare il pagamento di penali da parte dello Stato che arriverebbero anche a 20 miliardi. Nonostante Luigi Di Maio affermi che il governo non ha intenzione di pagare alcuna cifra, l’incertezza rimane molta.

Ed è anche questo a spingere in ribasso le quotazioni e in alto lo spread.

Questo ieri aveva toccato i 290 scendendo sul finale a 277. Oggi è di nuovo in rialzo a 280, con il rendimento dei BTP decennali che tocca il 3,17%, ai massimi da 4 anni.

Spread oggi e borse, Italia eccezione mondiale

A dimostrazione della gravità della situazione vi è il fatto che le alte Borse europee stanno al contrario salendo.

Complice l’allentamento delle tensioni commerciali tra USA e Cina Francoforte, Londra, Parigi, Madrid mettono a segno dei segni più, sebbene di poca entità, tra lo 0 e lo 0,5%.

In Italia sono due i fronti di crisi, le concessioni autotradali, appunto, e i titoli bancari.

Nel primo caso oltre ad Atlantia, che proprio non riesce a fare prezzo, nel mirino delle vendite vi sono anche le concessioni di Gavio, Astm e Sias, giù rispettivamente del 7,6% e del 8,82%.

Nel secondo incide la crisi dello spread. Unicredit è in discesa del 0,7%, Banca Intesa del 1,4%, Carige del 1,1%

Si tratta di un calo che continua il ribasso iniziato a maggio, quando appunto anche il differenziale BTP-Bund ha cominciato a salire.

Le tensioni sulle aziende infrastrutturali sono solo la ciliegina sulla torta.

