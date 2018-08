Palio di Siena agosto 2018: orario diretta tv, streaming e risultato – LIVE.

Il Palio di Siena è l’evento del giorno, giovedì 16 agosto 2018. Andiamo a vedere chi sono le 10 contrade partecipanti, dando un rapido sguardo al regolamento. Chi non sarà nella città toscana per godersi dal vivo la manifestazione, potrà comunque vederla in diretta tv o streaming. Ecco tutte le informazioni a riguardo, con gli aggiornamenti live su uno degli eventi “storici” più importanti della tradizione senese e italiana tutta.

Palio di Siena 16 agosto 2018: chi partecipa

In tutto sono 17 contrade, ma a partecipare al Palio saranno 10. Quelle che non hanno partecipato al Palio precedente (7) più altre 3 estratte a sorte. Oggi, si contenderanno il trionfo finale 10 contrade, ormai annunciate un mese fa.

Le partecipanti di diritto: Drago, Giraffa, Nicchio, Tartuca, Civetta, Pantera, Leocorno. Le 3 estratte a sorte: Lupa, Bruco, Valdimontone. E le altre? Parteciperanno al giro onorario e al Palio della prossima edizione. Non ci sarà quindi la contrada che conduce il “palmarès”, l’Oca (con 65 vittorie); né tantomeno l’Aquila, che non vince dal lontano 1992.

I favoriti di questa edizione sono invece il Drago, già vincitore a luglio, nonché il Leocorno. Buone chances di vittoria anche per Giraffa, Lupa e Nicchio, ma alla fine potrebbero esserci anche sorprese interessanti.

LA PAGINA TERMOMETRO QUOTIDIANO A QUESTO LINK.

Palio di Siena 16 agosto 2018: orario diretta tv e streaming

Dal vivo il Palio di Siena è un’esperienza unica. Vi si può assistere gratis entrando a Piazza del Campo, sia all’evento sia alle prove che si tengono nei giorni precedenti. Tuttavia, per avere una visuale più chiara e assistere all’evento più comodamente, è possibile anche pagare.

Il Palio di Siena avrà inizio ufficialmente alle ore 19.30. In tv sarà possibile vedere la diretta sintonizzandosi su Rai 2 a partire dalle ore 18.45, quando avrà inizio il corteo storico delle contrade.

L’evento sarà visibile anche in diretta streaming, direttamente su Rai Play, che consentirà di guardare il Palio su PC, smartphone o tablet.

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM