La settima musa: anticipazioni sull’ultimo horror di Balaguerò

Vediamo oggi qualche anticipazione sul thriller horror nato dall’adattamento del bestseller di José Carlos Somoza, il romanzo “La dama numero tredici”, edito in Italia nel 2006. La pellicola, diretta da Jaume Balaguerò si dipanerà attraverso una serie di crimini irrisolti che solo il professor Solomon, nel buio del suo passato, riuscirà a portare alla luce, in una serie di misteriosi intrighi che animeranno La Settima Musa, atteso nelle sale a partire dal 22 agosto.

Trama del film La settima musa

Samuel Solomon, interpretato da Elliot Cowan, è un professore di letteratura, ritiratosi ormai dai banchi dopo la morte della sua fidanzata, avvenuta in tragiche circostanze. Ma ha ancora un incubo che, ricorrente, torna puntualmente ad inchiodarlo: sogna una donna brutalmente uccisa nel corso di un rituale. Ciò che più colpirà l’insegnante sarà riconoscere la protagonista del suo sogno nel volto di una stessa donna che sarà trovata priva di vita in inspiegabili circostanze. La coincidenza non può lasciarlo indifferente: sgattaiolando sulla scena del crimine, incontrerà Rachel (di cui Ana Ularu veste i panni), una ragazza che scoprirà aver avuto il medesimo sogno. Faranno squadra per pervenire all’identità della donna uccisa, immergendosi in un enigmatico e, al contempo, terrificante mondo padroneggiato da figure inaspettatamente ambigue: le Muse, le stesse che bagnano le labbra dei poeti con la punta delle loro dita ed ispirano gli artisti.

La Settima Musa: il cast

Nel cast del film figurano, come abbiamo anticipato, nomi straordinari come il britannico Elliot Cowan, noto anche sul piccolo schermo per la sua interpretazione di Lorenzo de’ Medici nella serie Da Vinci’s Demons. Cowan veste i panni del protagonista, nel ruolo del professore Samuel Solomon. Nel cast della produzione ispanica (diffusa però in lingua inglese), che ha potuto contare anche sui fondi stanziati da Francia, Belgio e Irlanda, non mancano all’appello anche l’attrice tedesca Franka Potente, protagonista del film cult Lola corre, o l’interprete rumena Ana Ularu, che ricorderemo per la per la partecipazione al successo del 2016 basato sul romanzo di Dan Brown Inferno, in cui dava il volto a Vayentha, l’agente alle calcagna di Tom Hanks. In un ruolo minore troviamo anche Christopher Lloyd e anche l’attrice e cantante spagnolavincitrice del premio Goya, Leonor Watling, la Martina di Son de Mar o, solo per citarne alcune, la Sonia dell’horror La stanza del bambino.

