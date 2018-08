Dove vedere Torino-Roma in diretta streaming o in TV

Dove vedere Torino-Roma in diretta streaming o in TV

Diretta streaming e TV Torino-Toma, come vederla

Torino-Roma, che si giocherà all’Olimpico Grande Torino il 19 Agosto alle 18.00, metterà a confronto la voglia di essere la sorpresa del campionato dei granata e quella dei giallorossi di provare a impensierire la Juve nella scalata alla classifica del campionato 2018-2019. Una partita interessante fra una squadra che si è rinforzata – il Torino – e una che ha saputo far fronte a cessioni importanti, la Roma.

Partenze e nuovi arrivi per Torino e Roma

Le protagoniste di Torino-Roma arrivano alla prima giornata di campionato confidando di essersi entrambe rinforzate. Affidato a Walter Mazzarri, il Torino è riuscito a trattenere Iago Falque e Belotti, che aveva molte richieste. Inoltre, gli acquisti di Izzo e Meité lo fanno ambire ad essere la squadra-rivelazione del campionato. Unico dubbio, l’indecifrabilità del serbo Ljajic, che tuttavia rimane importante per i granata.

La Roma ha subito le partenze di Alisson, Bruno Peres e soprattutto Nainggolan, ma sono arrivati Olsen e Mirante e ha rinforzato la difesa con Marcano e Santon. Per sostituire Nainggolan l’arrivo di Pastore e Cristante la mette al sicuro. Proprio la mediana, con i nuovi acquisti più De Rossi, Pellegrini e Strootman è uno dei punti di forza della squadra di Eusebio Di Francesco. Da non dimenticare, poi, l’arrivo di N’Zonzi e del giovane talento Kluivert.

Dove vedere Torino-Roma

Torino-Roma è una delle partite trasmesse in diretta esclusiva su Sky, canale 202. Tramite l’app SkyGo sarà possibile assistere al match su smartphone, tablet e laptop. Se si opta per la radiocronaca, allora la partita sarà trasmessa da RadioGoal24 sul canale Speaker e sulla pagina Facebook di RadioGoal24 a partire dalle ore 17.45. Anche Tutto il calcio minuto per minuto seguirà il match dell’Olimpico di Torino.

Le probabili formazioni di Torino-Roma

Messa in campo con il 3-5-2, il Torino farà esordire Izzo in difesa con N’Koulou e Moretti e l’altro nuovo acquisto Meité a centrocampo. A sinistra Berenguer per lo squalificato Ansaldi. Indisponibile Ljajic, attacco affidato a Falque e Belotti.

Di Francesco schiera la Roma con il 4-3-3. Il nuovo Olsen sarà in porta. Nessuna novità nel pacchetto difensivo, affidato a Florenzi, Manolas, Fazio e Kolarov. Tutta nuova la mediana, che dovrebbe affidarsi a Cristante e Pastore preferiti a Strootman e Pellegrini. L’unico attaccante sicuro titolare è Dzeko, all’esterno El Shaarawy e Perotti. Il nuovo acquisto N’Zonzi è fuori condizione : vedrà Torino-Roma dalla panchina.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM