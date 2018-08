Funerali di Stato Genova in diretta tv, radio e streaming.

Sabato 18 agosto alle ore 11:30 si svolgeranno i funerali di Stato a Genova per le vittime morte a causa del crollo del viadotto autostradale Morandi. La funzione sarà celebrata dall’Arcivescovo della città, Cardinale Angelo Bagnasco all’interno della fiera di Genova. I funerali di Stato saranno trasmessi in diretta dal padiglione Jean Nouvel su Rai Radio 1. In occasione della giornata di lutto nazionale la Rai non trasmetterà inserzioni pubblicitarie di alcun tipo su tutti i canali e su tutti i mezzi (Tv, Radio, Digital). Saranno presenti diversi componenti del governo tra cui anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Funerali di Stato per il crollo del ponte: i parenti contro la funzione pubblica

Per 17 vittime su 38, la decisione da parte dei parenti è quella di svolgere una funzione privata, lontano dai riflettori e dalle autorità. Domani infatti, sarà un giorno di funerali privati per metà delle famiglie delle vittime. Alcune di esse, si sono espressamente opposte alla partecipazione ai funerali di Stato. “Non vogliamo una cerimonia farsa”, afferma così il padre di una delle 4 vittime di Torre del Greco. Mentre sui social Roberto, il padre di Giovanni Battiloro, si sfoga criticando aspramente la mancata giustizia per tutti i morti causati dalle inadempienze italiane, e ricordando che la giustizia dovrà esserci questa volta. Conclude scrivendo: “E’ un dolore privato e non servono passerelle. Da oggi inizia la nostra guerra per la giustizia, per la verità: non deve più accadere”.

Il sindaco di Torre del Greco, dopo essersi recato a Genova per definire gli spostamenti delle salme nella loro città d’origine, ha cercato di attutire le dure critiche affermando che in questo momento di dolore le famiglie hanno bisogno di condividere il proprio dolore esclusivamente in privato. Ai funerali di Stato saranno esposte solo le fotografie dei 4 giovani, come anche quelle di molte altre vittime.

