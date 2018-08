Aspettando pressing: highlights e gol Serie A su Canale 5. I conduttori.

Con l’arrivo di una nuova stagione di Serie A, da Domenica 19 Agosto sarà disponibile una nuova offerta televisiva dedicata al calcio. Aspettando pressing sarà, infatti, l’anticipazione di “Pressing” con Pierluigi Pardo. Il programma andrà in onda per 2 settimane su Canale 5 prima di lasciar spazio alla storica trasmissione sportiva (Pressing). Domenica alle 22:40 verrà trasmessa la prima puntata. Con l’arrivo di DAZN e la conferma di Sky, anche Sport Mediaset risponde presente e, infatti, la direzione di Alberto Brandi si adopererà con questa trasmissione.

Aspettando pressing: i conduttori

A condurre questa trasmissione (di appena 2 puntate) ci sarà Giorgia Rossi, nuovo volto dello sport Mediaset, dopo una buona esperienza durante i Mondiali in Russia. Ad affiancarla sarà Elena Tambini, anche lei volto conosciuto dal pubblico Mediaset. Da ex arbitro, dopo essere entrata nella redazione di TgCom24, ha condotto per una stagione Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi, per poi tornare alla sua passione per il calcio sempre con i Mondiali 2018.

Saranno quindi loro 2 le conduttrici di questo “mini programma” in onda su Canale 5 da Domenica 19 Agosto (ore 22:40). Aspettando pressing mostrerà i gol e gli highlights delle partite della giornata (in questo caso la prima di campionato), con interviste, analisi e la moviola. Tutti elementi che saranno protagonisti anche in Pressing, che vedrà il suo debutto il 2 Settembre con Pierluigi Pardo come conduttore. Ad affiancarlo Tambini e Rossi, e con ospite fisso Andrea Pucci.

Aspettando pressing: in onda per la prima giornata

Dalle 22:40 Aspettando pressing manderà in onda i gol e le azioni salienti delle prime 2 partite che apriranno questa nuova stagione. Chievo-Juventus (ore 18:00) con la prima di Cristiano Ronaldo e il big match di Lazio-Napoli (20:30). Le interviste permetteranno di ascoltare i protagonisti dei match e i rispettivi allenatori. Un’occasione, per coloro che non potranno vedere la partita, per gustarsi il meglio dei 90 minuti.

