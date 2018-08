Kofi Annan é morto dopo una malattia. La causa della morte

Il diplomatico ghanese Kofi Annan è morto a Berna in Svizzera “dopo una breve malattia” scrivono i suoi familiari su Twitter; si è spento all’età di 80 anni alla presenza della moglie Nane e dei figli Ama, Kojo e Nina. È stato il settimo segretario generale dell’Onu; il secondo espresso da un paese africano dopo l’egiziano Boutros-Ghali; tuttavia, è stato il primo a emergere direttamente dai ranghi della burocrazia delle Nazioni Unite e il primo – oltre che unico, almeno finora – segretario generale di colore.

It is with immense sadness that the Annan family and the Kofi Annan Foundation announce that Kofi Annan, former Secretary General of the United Nations and Nobel Peace Laureate, passed away peacefully on Saturday 18th August after a short illness… pic.twitter.com/42nGOxmcPZ

— Kofi Annan (@KofiAnnan) 18 agosto 2018