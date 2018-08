Visita fiscale Inps: niente esonero orario per convalescenza, ecco perché.

Nuovi chiarimenti sulla visita fiscale Inps, sulla quale ci sono ancora alcuni argomenti che lasciano dei dubbi. Ad esempio, tra le richieste più frequenti dei lavoratori vi sono quelle che riguardano il periodo di convalescenza a seguito di un intervento operatorio. Più in particolare, ci si chiede se durante tali periodi la visita fiscale Inps sia consentita; o se invece entri in vigore l’esonero.

Visita fiscale Inps: esonero e trattenuta in caso di convalescenza?

Immaginiamo il caso di un lavoratore che sia andato in un ospedale pubblico per sottoporsi a un’operazione. E che a seguito di ciò sia mandato a casa e gli venga sottoscritto un determinato periodo di convalescenza. Il dubbio è puramente terminologico, vista la differenza di significato tra “convalescenza” e “malattia”.

Partiamo dall’inizio. Il ricovero ospedaliero, ovvero quel periodo in cui si resta nella struttura ospedaliera per non meno di 24 ore, non prevede la trattenuta con riferimento al Decreto n. 112/2008 (articolo 71). Né tantomeno il periodo di convalescenza a seguito di un ricovero o intervento effettuato in ospedale.

Diverso il discorso relativo alla visita fiscale Inps. Non sussistendo un divieto della stessa come da legislazione, si prevede che la visita fiscale Inps possa essere richiesta durante tale periodo. Resta comunque la perplessità sulla necessità di una visita fiscale da parte di una struttura pubblica effettuata su un certificato medico rilasciato da un’altra struttura pubblica.

In altre parole, la visita fiscale Inps non può essere disposta se il lavoratore dipendente è ricoverato in strutture ospedaliere. Ma nei periodi di convalescenza, ovvero quando il lavoratore torna al proprio domicilio, allora la richiesta di visita fiscale Inps è possibile. Semplicemente perché non esiste nessun regolamento che preveda l’esonero durante le fasce orarie di reperibilità in casi di questo genere. Gli orari di reperibilità per pubblici (9-13; 15-18) e privati (10-12; 17-19) restano dunque in vigore durante la convalescenza.

