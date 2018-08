Serie A basket 2018-2019 : diretta streaming o TV, dove vedere le partite

Il 31 Luglio è stato diramato il calendario del Campionato Serie A basket 2018-2019. L’Olimpia Milano difenderà nella prima giornata il suo titolo in casa contro la Vanoli Cremona il 7 Ottobre. Altri incontri di rilievo, la rivincita della finale della scorsa stagione fra Olimpia Milano e Dolomiti Energia Trento avverrà alla 14a giornata, prevista per il 6 Gennaio e ritorno il 5 aggio a Trento. Debutto della Fiat a Torino il 13 Ottobre con il nuovo coach Larry Brown, mentre sempre alla seconda giornata al PalaDozza, Bologna e Milano daranno vita al derby fra le due squadre più titolate in Italia. Durante il Campionato Serie A basket ci saranno due pause, il 2 Dicembre e il 24 Febbraio per disputare le qualificazioni delle Nazionali ai Mondiali in Cina nel 2019.

Supercoppa italiana, Coppa Italia e playoff : le date

La Supercoppa italiana, in programma al PalaLeonessa di Brescia si terrà il 29 e 30 Settembre. La Coppa Italia, invece avrà luogo a Firenze dal 14 al 17 Febbraio. Dopo l’ultima di andata del Campionato Serie A basket, il 13 Gennaio, si conosceranno le otto qualificate. Per quel che riguarda i playoff del campionato Serie A basket le date si accorderanno all’avvenuta qualificazione o meno di Milano alle Final Four di Eurolega.

Se Milano farà le Final Four, le date saranno

QUARTI DI FINALE : dal 22-23 Maggio (gara 1) al 30-31 Maggio (ev. gara 5)

SEMIFINALI : dal 2-3 Giugno (gara 1) al 10-11 Giugno (ev. Gara 5)

FINALE : dal 14 Giugno (gara 1) al 26 Giugno (ev. gara 7)

Se Milano sarà eliminata :

QUARTI DI FINALE : dal 18-19 Maggio (gara 1) al 26-27 Maggio (ev. gara 5)

SEMIFINALI : dal 29-30 Maggio (gara 1) al 6-7 Giugno (ev. Gara 5)

FINALE : dal 10 Giugno (gara 1) al 22 Giugno (ev. gara 7)

Dove vedere la Formula 1 2018 in diretta streaming o in TV

Una novità : il gruppo Perform acquista i diritti del “Pacchetto Betting”

La serie A basket inizia il nuovo campionato con una novità. Il gruppo Perform si è assicurato per due anni i diritti sul “Pacchetto Betting”. Ha detto il Presidente della Lega Basket Egidio Bianchi che “L’assegnazione di questi diritti è una conferma di come LBA voglia proseguire e consolidare il suo progetto”. Anche Stefano Drago Businness Developement Manager di Perform si è detto lieto di aggiungere LBA al loro servizio di streaming Watch&Bet, aggiungendo che il campionato LBA è una competizione di alta qualità. E’ la prima volta che LBA mette a disposizione i suoi diritti betting per il campionato Serie A basket. Questa mossa è volta ad assicurare un sempre maggior bacino di utenza alla pallacanestro italiana, forte dei risultati più che buoni di pubblici e media ottenuti durante i playoff.

Dove vedere la MotoGP 2018 in diretta streaming o in TV

Serie A Basket : diritti TV a Rai ed Eurosport

Dal 1° Luglio 2017 e fino al 2020, sono stati assegnati i diritti per la trasmissione in chiaro e a pagamento del campionato serie A basket sul territorio nazionale e internazionale (solo per il periodo 2018-2020). Il pacchetto Free (una partita in chiaro alla domenica) è stato assegnato alla Rai. A Eurosport è stato invece assegnato il pacchetto Pay, che consiste nella trasmissione di tutte e partite a pagamento in TV e su Internet nei giorni di sabato, domenica e lunedì. Anche il pacchetto International se l’è aggiudicato Eurosport.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM